Hunderte Passagiere haben die Nacht auf Freitag (16.8.) am Flughafen Palma verbracht, weil wegen des Unwetters auf Mallorca zahlreiche Flüge gestrichen wurden. Unter den Betroffenen war auch eine Familie aus Oberhausen mit einem Kleinkind. "Wir sind stinksauer und kommen uns hilflos vor. Niemand sagte uns, wie die Lage ist", so die Familie Nakot zur MZ.

Der Mallorca-Urlaub mit den Großeltern und dem zweieinhalb Jahre alten Sohn war vorbei. Am Donnerstagabend sollte es mit Eurowings zurück nach Düsseldorf gehen. "Zehn Mal wurde das Gate gewechselt und wir sind mit dem Kleinen hin und hergerannt", sagen die Eltern. Statt Düsseldorf sollte es plötzlich nach Köln gehen.

Nach Stunden der Unsicherheit stiegen tatsächlich Passagiere ein. Als die Familie Nakot an der Reihe waren, sperrte ihnen die Eurowings-Crew die Tür vor der Nase zu. Der Flieger war mit 180 Passagieren voll, 23 Leute hatten den schwarzen Peter gezogen und musste auf Mallorca bleiben. Darunter die Familie aus Oberhausen.

Nachtquartier auf dem Gang

Die Deutschen riefen den Reiseanbieter an, über den sie die Pauschalreise gebucht hatten. Dieser gab die Verantwortung an Eurowings ab. "Bei der Airline hieß es nur, sie können auch nichts machen", so die Nakots. Ihr Koffer war bereits in den Flieger eingeladen, in dem für sie kein Platz mehr war. Nach längerer Ungewissheit konnte das Gepäck aber wieder ausgeladen werden.

Die Familie versuchte, eine Unterkunft zu bekommen. Doch auf die Schnelle war kein Hotel zu finden. Die drei schlugen ein provisorisches Nachtlager mit Decken und Koffern für den Sohn auf dem Gang auf. "Gegen 1 Uhr ist er weggenickt. Er war völlig überdreht." Die vier Erwachsenen machten kein Auge zu. Von Eurowings gab es immerhin einen Verpflegungsgutschein in Höhe von 20 Euro pro Person.

Neuer Rückflug erst am Montag

Am nächten Morgen hieß es dann, der Ersatzflieger stünde bereit. Allerdings erst am Montag, und dann auch nur nach Berlin. "Das ist eine absolute Unverschämtheit", so der Familienvater, der eigentlich schon wieder auf der Intensivstation im Krankenhaus arbeiten müsste. Die Familie konnte nun doch erst einmal ein Hotel in Palma finden. Ob sie bis Montag bei dem ganzen Stress nun noch ein paar Tage zusätzlichen Urlaub überhaupt genießen können, ist noch unklar. "Wir wollen erst einmal nur ins Hotel und duschen."

Unterdessen entspannt sich die Lage am Flughafen ein wenig. Am Freitagvormittag lagen noch um die 40 Grüppchen auf dem Gang zwischen den beiden Sicherheitskontrollen herum. Die Stühle im Wartebereich sind fast alle belegt. Nun müssen Flughafen und Airlines den in den vergangenen Tagen angesammelten Stau im Reiseverkehr auflösen.