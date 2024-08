Am Flughafen Mallorca wird weiter hart daran gearbeitet, nach dem Unwetter der vergangenen Tage zur Normalität zurückzukehren. Fast alle Flüge hatten zuletzt Verspätung, falls sie überhaupt stattfanden. Die Fluggesellschaft Eurowings bestätigte nun der MZ, dass allein von der deutschen Airline in den vergangenen beiden Tagen 60 Flüge ausfielen. Am Freitag anullierte die Airline zwei weitere Flüge: einen nach München und einen nach Stutt

Um die gestrandeten Passagiere auf Mallorca einzusammeln, organisiert Eurowings sogenannte "Rescue Flights". Dabei weichen die Maschinen von ihrer gewöhnlichen Route ab, um die Mallorca-Verbindung nach dem Unwetter zu unterstützen. Erkennbar seien die Rescue Flights an der Flugnummer EW6002-6017. Insgesamt 15 zusätzliche Flüge kamen dadurch am Donnerstag und Freitag (15. und 16.8.) zustande. So viel Geld zahlt Eurowings für ein Hotel Gegenüber der MZ hatte sich eine deutsche Familie beklagt, dass ihr Ersatzflug erst am Montag (19.8.) stattfindet und dann auch nur nach Berlin geht. Die deutschen Urlauber übernachteten mit einem kleinen Kind in einem Gang des Flughafengebäudes wie viele andere gestrandete Passagiere auch. Sie konnten nun eigenhändig ein Hotel in Palma organisieren. "Grundsätzlich stellen wir unseren Fluggästen im Falle einer Umbuchung am Folgetag durch einen annullierten Flug ein Hotelzimmer zur Verfügung oder erstatten die Kosten (bis zu 150 Euro pro Person) dafür im Nachhinein", erklärte eine Eurowings-Sprecherin der MZ. Ob 150 Euro pro Person ausreichen, ist eine andere Frage. Zumal es mitten in der Hauptsaison schwierig sein dürfte, überhaupt ein Zimmer zu bekommen. Der Hoteliersverband FEHM schrieb in einer Pressemitteilung, dass die Hotels schauen, die Buchungen der Urlauber zu verlängern, wenn diese die Insel nicht verlassen können. Insgesamt löst sich der angesammelte Stau am Flughafen Mallorca nach und nach auf. Das Wetter ist mittlerweile besser geworden. In den kommenden Tagen soll fast nur die Sonne scheinen.