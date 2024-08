Mallorcas Flughafenbetreiber Aena hat am späten Freitagabend (16.8.) eine Bilanz über das Flugchaos der vergangenen Tage gezogen. Seit Mittwoch sorgte ein Unwetter auf der Insel für zahlreiche Verspätungen und Flugausfälle. Wie Aena nun bekannt gibt, wurde zwischenzeitlich jeder fünfte Flug gestrichen. Obwohl sich das Wetter mittlerweile gebessert hat, verspäten sich vereinzelte Flüge weiterhin mitunter stundenlang.

Am Mittwoch, als das Unwetter gen Mittag Mallorca erreichte, standen am Flughafen um die 1.000 Flüge an. "Mehr als 150 wurden gestrichen, das entspricht 15,7 Prozent. Mehr als 800 konnten stattfinden", so Aena in einer Pressemitteilung. Auf Ibiza wurden an dem Tag 15 Flüge abgesagt, auf Menorca zehn.

Am Donnerstag standen in Palma um die 950 Flüge an, von denen 19,3 Prozent gestrichen wurden, um die 180. Hinzu kommen 18 auf Ibiza und zehn auf Menorca.

Am Freitag, als sich das Wetter schon deutlich gebessert hatte, standen wieder 1.000 Flüge an. Bis 20 Uhr waren 700 davon durch, zehn mussten abgesagt werden. Klingt erstmal wenig, allerdings waren an den Tagen zuvor Hunderte Passagiere am Flughafen Mallorca gestrandet, die mitunter tagelang noch auf einen Ersatzflug warten müssen. Schließlich ist absolute Hochsaison und so gut wie jeder Flieger ist ausgebucht.

So ist derzeit die Lage auf Mallorca

Seit Samstag gilt auf Mallorca keine Wetterwarnung mehr. In den folgenden Tagen kommt nach derzeitigem Stand auch keine neue. Hin und wieder können zwar ein paar Regentropfen vom Himmel fallen, die meiste Zeit ist es aber sonnig auf der Insel.

Am Flughafen Mallorca wird weiterhin gearbeitet, um zum normalen Ablauf zurückzukehren. Am Samstagmorgen gibt es vereinzelt noch stundenlange Verspätungen. Der Eurowings-Flug aus Paderborn (EWG6809), der um 7.15 Uhr landen sollte, ist derzeit erst für 13.09 Uhr vorgesehen. Drei Stunden später kommt auch der Eurowings-Flug aus Münster (EWG6823) an, zwei Stunden die Condor-Flüge aus München (DE1130) und Leipzig (DE1526). Bei den Abflügen sind der Eurowings-Flug nach Zürich, der Condor-Flug nach Zürich sowie der Condor-Flug nach Düsseldorf laut Aena-Seite um eine Stunde verspätet.