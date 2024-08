Auf den Fotos hatte alles anders ausgesehen: Eine britische Familie fühlt sich vom Reiseveranstalter Easyjet betrogen, nachdem sie umgerechnet 4.500 Euro für einen Urlaub in einem Hotel bezahlt hatte, in dem inakzeptable Bedingungen vorherrschten. Über den Fall berichtet das britische Blatt "The Independent".

Demnach hatten der 32-jährige Nathan und die 38-jährige Nadia Ende Juni geheiratet. Statt alleine in die Flitterwochen zu fliegen, nahmen sie auch die beiden vier und acht Jahre alten Söhne sowie die Großeltern väterlicherseits mit in den Urlaub. Über die Reiseagentur von Easyjet hatten sie sich für ein Drei-Sterne-Hotel in Cala d'Or in der Gemeinde Santanyí entschieden, das "All-Inclusive-Spaß für die ganze Familie" anbot.

Familie musste Zimmer selbst putzen

Doch gleich bei der Ankunft mussten sie feststellen, dass weder die Zimmer noch das Hotel der Beschreibung des Reiseveranstalters entsprachen. Die Zimmer seien dreckig gewesen, man habe selbst putzen müssen, beklagen sich die Frischvermählten. Zudem seien die Schränke zum Teil kaputt gewesen. "In diesem Zimmer würden wir nicht einmal einen Hund unterbringen", so der Vater des Bräutigams. Anstelle des Pools sah man vom Balkon aus auf einen Parkplatz mit Müllcontainern. "Wir waren im Laufe der vergangenen Jahre schon in so manchem schlechten Hotel, aber das hat alles übertroffen", so der Senior weiter.

Als sich die frustrierten Urlauber an der Rezeption beschwerten und Fotos von den Zimmern zeigten, die sie eigentlich gebucht hatten, wurde ihnen gesagt, diese Räume gebe es nur gegen einen ordentlichen Aufpreis – dass aber ohnehin gerade keine Zimmer in dieser Kategorie verfügbar seien.

Auch im Restaurant sei die Lage nicht viel besser gewesen: Die Tische seien komplett verdreckt gewesen. Zudem habe es nur ein sehr begrenztes Angebot an Essen gegeben, die Schlangen seien unheimlich lang gewesen. Die Familie entschied sich deshalb, außerhalb zu speisen, was die Reisekasse zusätzlich mit rund 700 Euro belastete.

Magere Entschädigung

Die Beschwerden beim Reiseveranstalter waren alles andere als erfolgreich. Lediglich 230 Euro bot Easyjet der Familie als Entschädigung an. Gegenüber "The Independent" erklärte das Unternehmen, man bedaure, dass die Familie unzufrieden mit ihrem Urlaub gewesen sei und dass man daran arbeite, die angesprochenen Probleme mit dem Hotel zu lösen. Darüber hinaus habe die Familie die angebotene Entschädigung akzeptiert. Vom Hotel gab es kein offizielles Statement. /pss