"Es ist wirklich nicht in unserem Interesse, Flüge leichtfertig abzusagen": Eurowings-Chef zum Flugchaos am Mallorca-Airport

Chaos am Flughafen von Palma: Ein Sommerunwetter hat tagelang zu Hunderten Flugstreichungen und viel Ärger am Flughafen geführt. Der CEO von Eurowings, Jens Bischof, nahm dazu am Montag (19.8.) am Rande einer Heißluftballontaufe auf Mallorca Stellung.

Allein Eurowings strich mehr als 60 Flüge. Geriet der Mallorca-Shuttle ins Trudeln?

Zunächst müssen wir ein riesiges Kompliment aussprechen an alle, die mit dieser Situation konfrontiert waren. Egal, ob Flughafen, Flugsicherung, Airlines: Alle haben einen klasse Job gemacht, um diese sehr schwierige Situation zu beherrschen. Trotzdem hat das nicht dazu geführt, dass am Ende jeder Fluggast glücklich war. In der Hochsaison gibt es wenige Betten, und wenn dann 4.000 Gäste auf einmal aufgrund von Flugstreichungen stranden, kann man nur versuchen, so gut wie möglich auf die Situation zu reagieren. Da gibt es Gäste, die am Flughafen übernachten, und das bedauern wir natürlich sehr und versuchen dann so kulant wie möglich zu sein, was Erstattung und Kompensation, Übernachtung und Verpflegung angeht. Trotzdem haben wir mit das stabilste Programm geflogen und die beste Betreuung garantiert.

"Die Beweggründe der Flugsicherung kann ich nachvollziehen."

Ryanair hat der spanischen Flugsicherung schwere Vorwürfe gemacht. Teilen Sie die?

Die Sicherheit steht bei den Entscheidungen der Flugsicherung an erster Stelle. Wenn sich Gewitterwolken auftürmen, braucht man Platz, um Ausweichmöglichkeiten zu schaffen. Deswegen steuert die Flugsicherung die Anzahl der Flüge für die jeweiligen Start und Landungen nach unten. Die Beweggründe der Flugsicherung kann ich nachvollziehen. Denn so ärgerlich wie eine Flugstreichung ist, die Sicherheit an erste Stelle zu setzen, ist schlichtweg das Gebot bei jeder Airline.

Die extremen Wetterereignisse dürften sich in Zukunft häufen. Wird das unkomplizierte Reisen immer schwieriger?

Wir haben diese Wetterphänomene auch schon in der Vergangenheit im Sommer erlebt. Wir wissen, dass sie hauptsächlich im Spätsommer auftreten, gerade auf Mallorca. Wichtig ist dann, damit gut umzugehen. Und das betrifft das gesamte System. Wir können natürlich Dinge wie Wetter oder IT-Probleme nicht beeinflussen. Aber mit jeder Unregelmäßigkeit lernen wir weiter und versuchen, besser zu werden.

Woran liegt es, dass das System Luftfahrt so schnell instabil wird?

Es ist sehr arbeitsteilig, es arbeiten viele verschiedene Akteure daran mit. Und jeder Teil kann für sich genommen das Gesamtsystem lahmlegen. Und das meine ich nicht negativ, aber wenn ein Systemteil nicht funktioniert, funktioniert die gesamte Kette nicht. Wir versuchen, gemeinsam mit allen Partnern, dieses System aufrechtzuerhalten. Deshalb halte ich auch nichts davon, wenn man versucht, einen Schuldigen herauszugreifen und diesem Fehler vorzuwerfen. Wir müssen uns zusammensetzen, die Situationen analysieren und dann die Dinge besser machen.

"Das System stößt bei solchen extremen Ereignissen einfach an seine Grenzen."

Viele der Betroffenen fühlten sich schlecht betreut. Was sagen Sie ihnen?

Das System stößt bei solchen extremen Ereignissen einfach an seine Grenzen. Ich verstehe, dass das einzelne Schicksal des Gastes, der vielleicht kein Hotel bekommen hat, zu Enttäuschung führt. Und dass die Situation alles andere als schön war. Aber wir arbeiten daran, mit jeder Unregelmäßigkeit besser zu werden und beispielsweise die Hotel- und Transfervoucher digital auszustellen. Wir haben allein 15 Rescue-Flüge aufgelegt, um die Gäste von der Insel nach Hause zu holen.

Mehrfach teilten Crews den Passagieren mit, dass sie ihre Arbeitszeit überschritten hätten und deswegen nicht können. Was war da los?

Die Sicherheit steht immer an erster Stelle. Und es gibt Regularien, über die wir uns nicht hinwegsetzen dürfen, zum einen wegen der Tarifverträge, zum anderen wegen des Luftfahrtbundesamtes und der Europäischen Agentur für Flugsicherheit.

Die Passagiere waren trotzdem sauer.

Ich kann es vollkommen verstehen, dass der Gast dann wahnsinnig enttäuscht ist. Der Flieger steht da, es sind Menschen in Uniform da, aber das Flugzeug fliegt nicht los. Der Gast kann ja nicht wissen, dass die Crew schon zwölf Stunden Arbeit hinter sich hat. Und dann müssen wir den Flug absagen. Auch für uns gibt es nichts Schlimmeres, als dass Crew und das Flugzeug am falschen Platz sind. Das ganze Uhrwerk funktioniert ja nur, wenn es vernünftig synchronisiert ist. Und wenn das Flugzeug in Palma steht, wir es aber in Hamburg brauchen, haben wir ein riesiges Problem. Dann muss es irgendwann leer oder als Ersatzverkehr nach Hamburg fliegen und wir müssen andere Crews herschaffen, damit sie das Flugzeug überhaupt dorthin bringen können. Noch mal: Es ist wirklich nicht in unserem Interesse, Flüge leichtfertig abzusagen, eine Aneinanderreihung von Annullierungen wie dieser Tage kostet uns Millionen. Aber wir müssen uns natürlich auch an Regularien und maximale Dienstzeiten halten, auch um die Sicherheit zu gewährleisten. Und da gelten bei Eurowings und im Lufthansa-Konzern strikte Regeln.