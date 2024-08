Am Flughafen Son Sant Joan auf Mallorca werden die VIP-Lounges in den Terminals A und B renoviert. Die Räume in den beiden Abflughallen, die die Flüge außerhalb des Schengen-Raumes (Terminal A) und auf die anderen Balearen-Inseln (Terminal B) abfertigen, sind in die Jahre gekommen. Der Flughafenbetreiber Aena rechtfertigt die Renovierung mit der "weiter steigenden Nachfrage". Die Räume sind für einen Preis von 40 Euro buchbar.

Das größere Projekt ist das im Terminal A. Dort sollen 2,1 Millionen Euro in die Erneuerung der Räumlichkeiten gesteckt werden. Zuständig für die Arbeiten ist der Bauträger Acciona, der derzeit auch für die Erweiterung und Renovierung des Terminals und die fünf neuen Direktzugänge vom Terminal zu den Flugzeugen verantwortlich ist. Ruhezonen, Gastronomie und Duschen Die Arbeiten in dem 984 Quadratmeter großen VIP-Bereich begannen am 14. Juli und sollen am 13. Mai 2025 abgeschlossen sein. Nach der Fertigstellung bieten die Räumlichkeiten zwei Ruhezonen von rund 200 Quadratmetern mit verschiedenen Sofas und anderen Sitzgelegenheiten, zwei Bereiche mit Gastronomie, zwei Bereiche zum Arbeiten, einen Kinderbereich sowie Toiletten und Duschen. Es wird auch ein Bad mit Dusche für Menschen mit Behinderung oder zeitweise eingeschränkter Mobilität geben. Der VIP-Raum, der einen besonderen Schallschutz bekommt, bietet auch Catering-Optionen ohne Gluten, koschere Gerichte und Halal-Essen an. Kleineres Projekt in Terminal B Deutlich kleiner wird der VIP-Bereich im Terminal B, für den lediglich ein Budget von 203.000 Euro vorgesehen ist. Der 80 Quadratmeter große Raum soll innerhalb eines Monats fertiggestellt sein und unter anderem neue Möbel bekommen. Für die Arbeiten an beiden VIP-Bereichen gilt als Bedingung, dass der Betrieb in Son Sant Joan zu keiner Zeit gestört werden darf und dass die Passagiere auch während der Bauarbeiten zumindest einen "Minimalkomfort" in Anspruch nehmen können.