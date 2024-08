Der Chef von Europas führender Billigairlinie Ryanair, Michael O'Leary, hat ein Verkaufslimit von Alkohol an Flughäfen gefordert. Der Unternehmer, der für seine unkonventionelle Kommunikationspolitik bekannt ist, begründete dies in einem Interview mit der britischen Zeitung "The Telegraph" mit der zunehmenden Gewalt an Bord von Flugzeugen. Als besonders problematisch identifizierte er Strecken, die Großbritannien, Irland und Deutschland mit beliebten Urlaubsdestinationen, wie etwa Mallorca, verbinden.