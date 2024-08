In Santanyí sollen bald Drohnen den Rettungsschwimmern zu Hilfe kommen und bei der Strandüberwachung helfen. Die Gemeinde testet in einem Pilotprojekt im September, ob die technischen Hilfsmittel bei kritischen Situationen im Wasser nützlich sein könnten.

Am Dienstag (27.8.) stellte Drohnenpilot Enrique Fernández das Flugobjekt in der Cala Santanyí vor, das über eine Besonderheit verfügt: Es kann sprechen. "Bleiben Sie ruhig, die Rettungsschwimmer sind bereits unterwegs" ertönt über den Strand, wenn ein Notfall vorliegt.

Prävention und Hilfe im Notfall

Die Drohne soll zur Vermeidung von Badeunfällen eingesetzt werden, kann aber eben auch im Notfall eine große Hilfe sein. Das Kommunikationssystem, über das die Drohne verfügt, kann mit Badegästen in Not Kontakt aufnehmen und Anweisungen geben, was zu tun ist, bis die Rettungsschwimmer eintreffen.

Die Drohne ist mit zwei Schwimmwesten ausgestattet, die sie über den Badegästen abwerfen kann. Darüber hinaus soll das Flugobjekt an Stellen eingesetzt werden, die die Rettungsschwimmer nicht mit bloßem Auge überblicken können.

Bis zu sechs Kilometer Küste können überwacht werden

Die Drohne hat bis zu drei Kilometer Reichweite, kann also vom Strand aus insgesamt sechs Kilometer Küstenlinie überwachen. Es handelt sich um ein Flugobjekt auf dem neuesten technischen Stand, das innerhalb von zehn Sekunden in der Luft ist und dem auch Kontakt mit dem Wasser sowie starker Wind keine Probleme bereitet. In der Region Valencia werden die Drohnen bereits seit 2017 eingesetzt. Inzwischen greifen 25 Gemeinden auf die Unterstützung aus der Luft zurück.

Der September soll nun zeigen, ob die Drohne ihre gewünschte Wirkung zeigt, wobei die Bürgermeisterin von Santanyí, Maria Pons, bereits jetzt davon überzeugt ist, wie sie am Rande der Vorstellung sagte.