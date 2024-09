Ein neuer Mallorca-Reiseführer, diesmal von Hand geschrieben

Reiseführer über Mallorca gibt es weitaus mehr als die sagenumwobenen Ginsterkatzen auf der Insel. Aber längst nicht alle sind so liebevoll gestaltet wie der von Kathrin Schneider. Die 48-Jährige aus der Nähe von Aschaffenburg (Unterfranken) hat genau genommen keinen Reiseführer geschrieben, sondern eher ein sehr persönlich gefärbtes Mallorca-Abc mit zahlreichen Tipps und kleinen Artikeln über ihre Lieblingsorte.

Und das Besondere: Schneider hat das 185 Seiten starke Werk, das wie ein Ringbuch gebunden ist und so umso mehr an ein persönliches Sammelsurium erinnern soll, komplett mit der Hand verfasst. Denn, so erzählt Schneider am Telefon: „Meine Absicht war es nie, wirklich ein Buch zu schreiben.“

Immer mit dem Ringbuch unterwegs

Schneider ist seit ihrer Jugend immer wieder auf Mallorca gewesen, zunächst arbeitete sie in der Luftfahrtbranche, später kam sie dann im Urlaub immer wieder, und schließlich kaufte sie sich eine kleine Wohnung im Südwesten. „Und bei jedem Aufenthalt hatte ich mein Ringbuch dabei und habe immer wieder Dinge notiert, die ich spannend fand und über die ich mehr erfahren wollte.“

Das waren dann zum Beispiel Rezepte für den mallorquinischen Mandelkuchen gató, Details zum Trödelmarkt in Consell, Stichpunkte zum mallorquinischen Herbst oder eine Auflistung der verschiedenen dimonis, die fast jeder Ort auf der Insel hat. „Freunde von mir haben eines Tages vor ihrem Mallorca-Urlaub gefragt, ob sie sich meine Aufzeichnungen kopieren können. Wir haben eine Kopie angefertigt, und die wurde dann immer wieder von Freunden und Bekannten genutzt, wenn sie nach Mallorca flogen.“

Erste Auflage bereits vergriffen

Und tatsächlich: Das Buch ist sowohl für diejenigen geeignet, die zum ersten Mal auf die Insel kommen, als auch für die fortgeschrittenen Mallorca-Urlauber. Denn Schneider hat nicht nur die sehenswerten Orte der Insel abgeklappert und beschrieben, sondern hat eine sehr persönliche Auswahl ihrer Lieblingsorte getroffen und diese Sammlung immer wieder aufgelockert durch landeskundliche Exkurse.

Das Buch wurde in der ersten Auflage 150 Mal gedruckt, eine zweite Auflage ist bereits in Aussicht. Dabei werden auch die paar Flüchtigkeitsfehler speziell bei Ortsnamen und mallorquinischen Begriffen ausgemerzt. „Und dann sollen es auch mehr als 150 Bücher werden, die erste Auflage ist nämlich bereits komplett vergriffen“, berichtet Schneider.

Und das, obwohl es das Buch bisher nicht im Handel zu kaufen gibt. Zum Preis von 24,95 Euro zuzüglich Porto schickt die Autorin ihr Werk innerhalb von Deutschland per Post an die Käufer. Wer es bestellen möchte, schreibt am besten eine E-Mail an: Kathrin.Peterson@gmx.net