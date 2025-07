Bittere Pille: Condor verweigert deutschen Mallorca-Urlaubern nach Chaos-Flug die Entschädigung

Bittere Nachricht für 221 Passagiere eines Mallorca-Fliegers, der im Juni kurz vor der Landung am Münchner Flughafen nach Frankfurt-Hahn umgeleitet wurde. Der Grund: Das Nachtflugverbot war um zehn Sekunden überschritten worden. Die tatsächliche Ankunft der Urlauber in der bayrischen Landeshauptstadt verzögerte sich dadurch um mehrere Stunden. Wie die "Bild-Zeitung" berichtet, wird die Fluggesellschaft Condor keine Entschädigung an die Passagiere auszahlen.

Die Condor-Maschine war in Palma mit über zweistündiger Verspätung gestartet. Da eine Landung vor dem Beginn des Nachtflugverbots um Mitternacht unmöglich gewesen wäre, erhielt der Pilot eine Sondergenehmigung, um bis 0.30 Uhr zu landen. Darüber seien auch die Passagiere an Bord informiert worden.

Flieger startete durch

Doch kurz vor der ersehnten Landung startete der Flieger plötzlich durch und flog bis nach Frankfurt-Hahn. Dort wurden die Passagiere in einen Bus gesteckt, der sie zum Flughafen Frankfurt brachte. Von dort ging es in einer Maschine nach München.

Der von "Bild" befragte Luftfahrtexperte Dr. Bernhard Schulz erklärte: "Der Kapitän des Chaos-Fluges hätte vor dem Abflug eine Ausnahmegenehmigung für eine Landung NACH 0.30 Uhr beantragen können. Condor muss alles ihr Zumutbare und Mögliche tun, um die Verspätung und deren Folgen für die Fluggäste zu verhindern. Nimmt sie entsprechende Maßnahmen nicht vor, kann sie sich nicht auf außergewöhnliche Umstände berufen.“

Condor hält an den "außergewöhnlichen Umständem" fest

Doch genau damit erklärte auf MZ-Anfrage auch eine Sprecherin von Condor den Vorfall: "Beim Condor-Flug DE1513 lagen außergewöhnliche Umstände vor, da ein Teil der Verspätung auf die Slotvergabe – also auf die offizielle Starterlaubnis eines Fluges – zurückzuführen ist. Diese sogenannten Airwayslots werden durch Eurocontrol in Brüssel vergeben. Airwayslots weisen Flugzeugen ein Startzeitfenster zu, in welchem der betreffende Flug beginnen darf. Auf die Slotvergabe hat das Luftfahrtunternehmen keinen Einfluss, weshalb diese als außergewöhnlicher Umstand einzuordnen ist."

Nach Angaben von "Bild" werden die Passagiere jetzt vor Gericht ziehen, um eine Entschädigung einzuklagen.