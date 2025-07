Ryanair lässt klatschnasse Mallorca-Passagiere in Pfützen fliegen

Der Sommerurlaub hat für die Passagiere des Ryanair-Flugs Berlin-Mallorca am vergangenen Freitag (25.7.) ganz schön chaotisch angefangen. Wegen eines Sommergewitters in Deutschland war der Abflug bereits verzögert, die Fluggäste saßen zudem stundenlang klatschnass im Flieger.

Punkt 6 Uhr sollte der Flieger in der deutschen Hauptstadt starten, berichtete eine MZ-Leserin. Eine Stunde zuvor stand schon fest, dass die bezahlten und gebuchten Sitzplätze von Ryanair nicht berücksichtigt werden könnten. "Zwei junge Frauen durften nicht mit. Es hieß, der Flug sei überbucht", so die Deutsche, die extra einen Platz im hinteren Abschnitt des Fliegers gebucht hatte. "Bei einem Absturz soll man dort statistisch gesehen die besten Überlebenschancen haben", sagte die Passagierin.

Direkt neben zwei betrunkenen Ballermann-Urlaubern platziert

Alle Aufregung nützte nichts. Ryanair gab ihr einen neuen Sitzplatz direkt in der ersten Reihe zwischen zwei Ballermann-Urlaubern. Über die zusätzliche Beinfreiheit konnte sich die MZ-Leserin wenig freuen.

Der Abflug verzögerte sich zwar, das Boarding begann aber zum geplanten Zeitpunkt - bei strömenden Regen. Die Passagiere mussten ins Flugzeug steigen, ein Shuttlebus wurde ihnen aber nicht bereitgestellt. Sie durften stattdessen in kleinen Gruppen durch das Gewitter zum Flugzeug rennen. "Es fühlte sich wie ein 100-Meter-Sprint an", sagte die Deutsche. Trotz der Gruppierung war auf der Treppe Warten angesagt. Entsprechend durchnässt stiegen die Passagiere ein.

Später regnete es noch mehr rein, so die MZ-Leserin, die im Nassen saß. / Privat

Für das Boarding musste die Tür des Fliegers verständlicherweise geöffnet bleiben. "Es regnete regelrecht rein. Unter den Sitzen der ersten Reihe bildete sich eine Pfütze, in der wir während der knapp drei Stunden Flug saßen." So gelang es den Ryanair-Passagieren noch vor der Ankunft auf Mallorca ein bisschen Badespaß zu erleben. "Also ich find's nicht schlimm. Ich habe es gestern Abend nicht mehr geschafft zu duschen", soll ein Sitznachbar der Leserin gesagt haben.

Pilot entschuldigte sich persönlich

Die Deutsche berichtet weiter: "Der Pilot kam aus dem Cockpit und entschuldigte sich bei uns, hat aber dann auch hinzugefügt, dass wir noch nicht bald losfliegen werden", sagte die Leserin. Das Gewitter musste noch überstanden werden, der Platz für den nächsten Flieger währenddessen freigemacht werden. "Wir sind immer wieder kurz ein Stück gefahren und hielten im Anschluss an. Es war ein Hin und Her."

Nach dem langersehnten Abflug wurde schließlich auch der Ballermann-Sitznachbar der Leserin wach, der nach dem Einsteigen weggenickt war. "Er hat drei Anläufe gebraucht, um auf Toilette zu gehen. Ich frage mich, wie er es alleine in den Flieger geschafft hat", so die Deutsche. "Zumindest hat der Pilot, wie versprochen, es geschafft die Zeit aufzuholen."

Die Urlauber landeten schließlich kurz nach 9 Uhr in Palma. Nass, aber halbwegs pünktlich. Ein Statement von Ryanair auf MZ-Anfrage steht noch aus.