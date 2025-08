Keine Lust auf Beachvolleyball? Diese drei Strandspiele bringen Schwung in den Urlaub

Langeweile am Strand? Beachvolleyball und Strandtennis machen auch keinen Spaß mehr? Hier sind drei Alternativen für einen aktiven Strandurlaub.

Crossnet

Wer Beachvolleyball zwar mag, aber auch für eine Modifizierung offen ist, sollte Crossnet ausprobieren. Hier ist jeder auf sich allein gestellt, gespielt wird in vier Feldern, welche das kreuzartige Volleyball-Netz markiert. Benötigt werden also mindestens vier Spieler. Wenn die Felder mit jeweils einer Person gefüllt sind, kann das Spiel beginnen. Feld 4 fängt mit einem Aufschlag an, und auch nur im Feld 4, dem "Königsfeld", kann gepunktet werden. Der Aufschlag erfolgt immer diagonal zum Feld 2, danach kann der Ball in ein beliebiges Feld gespielt werden. Die Regeln sind simpel: pro Feld ein Ballkontakt, ein Ballwechsel im Feld 4 bringt dem Spieler einen Punkt. Wer aber den Ball mehr als einmal berührt, ins Aus spielt oder ihn nicht bekommt, scheidet aus. In dem Fall wird rotiert. Spielen mehr als 4 Personen, wird das leere Feld neu gefüllt. Wer als Erstes elf Punkte erreicht, gewinnt und wird zum King of the Court gekürt.

Das Netz gibt es bereits für 34,99 Euro – ideal zum Ausprobieren (etwa bei Decathlon). Wer es professioneller angehen möchte, findet hochwertige Modelle für bis zu 209,95 Euro (Don Deporte).

Spikeball

Wer eher auf Teamspiele steht, sollte Spikeball (auch bekannt als Roundnet) eine Chance geben. Gespielt wird in zwei Teams mit mindestens je zwei Spielern. In der Mitte steht das Roundnet, eine Art Trampolin, auf welches der Ball geschlagen werden muss. Felder gibt es dabei nicht, die Spieler dürfen sich frei um das Netz herum bewegen, andere Spieler blockieren darf man jedoch nicht. Angefangen wird auch hier mit einem Aufschlag. Der Ball kann sowohl diagonal als auch frontal gespielt werden – Hauptsache, er berührt das Netz. Das gegnerische Team hat daraufhin maximal drei Ballkontakte zur Verfügung. Es darf aber nicht dieselbe Person den Ball zweimal in Folge berühren. Nach dem dritten Ballkontakt muss der Ball zurück ins Netz gespielt werden. Wenn ein Team mit dem Ball das Netz nicht trifft, der Ball das Netz zweimal berührt oder am Rand aufkommt, das Team den Ball nicht in drei Kontakten zurückspielt oder der Ball den Boden berührt, bekommt das gegnerische Team einen Punkt. Auch hier wird in der Regel bis elf Punkte gespielt.

Ein Spikeball-Set bewegt sich preislich zwischen 25,50 Euro (Shein) und 162,44 Euro (Carrefour), je nach Ausstattung und Qualität.

Speedball

Auch für Strandtennis-Fans gibt es eine Alternative: Speedball (Turnball). Ein Eins-gegen-Eins-Spiel mit zwei Schlägern und einem Ball – der Haken daran ist aber, dass der Ball mit einer Schnur an einer Stange befestigt ist und sich ständig in der Luft befindet. Gefragt sind hier Reaktionsgeschwindigkeit und Schleuderkraft. Ziel ist es nämlich, den Ball so zu schlagen, dass er es schafft, sich einmal um die Stange zu wickeln – und dem Gegner genau dieses Manöver zu vereiteln.

Die günstigste Strandspiel-Alternative ist das Speedball-Set, das bereits ab 19,90 Euro (Decathlon) erhältlich ist und bis zu 59,00 Euro kosten kann.