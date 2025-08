Am Flughafen von Palma steht der nächste Streik ins Haus: Ryanair-Flüge betroffen

Flugreisende auf Mallorca müssen erneut mit einem Streik am Flughafen Son Sant Joan rechnen. Die Gewerkschaft UGT ruft die Angestellten der Handlingfirma Azul Handling zu einem Arbeitskampf auf. Beginnen soll der Ausstand an Mariä Himmelfahrt (15.8.) und sich möglicherweise bis zum Jahresende hinziehen.

Azul Handling ist das Unternehmen, das für Ryanair alle anfallenden Aufgaben am Boden übernimmt, also etwa die Gepäckverladung oder die Kontrollen beim Einsteigen ins Flugzeug an den Gates. Als Grund für den Streik gibt die Gewerkschaft die "ständig wiederkehrende Missachtung der Arbeitnehmerrechte" an.

Bis zum Jahresende

Der Streik soll ab dem 15. August immer mittwochs, freitags, samstags und sonntags bis zum Jahresende in drei Zeitfenstern stattfinden: von 5 bis 9 Uhr morgens, von 12 bis 15 Uhr und von 21 Uhr bis Mitternacht. Der Streikaufruf gilt für alle Flughäfen in Spanien, an denen Azul Handling aktiv ist.

Die UGT kritisiert, dass das Unternehmen keine stabilen Arbeitsplätze schafft und Teilzeitkräfte diskriminiert. Außerdem übe Azul Handling „Zwang und Druck“ aus, damit die Angestellten Überstunden leisten. Darüber hinaus wirft die Gewerkschaft dem Unternehmen vor, in Bezug auf Zulagen und Garantien wiederholt gegen den Branchentarifvertrag zu verstoßen. Auch würden Angestellte auf rechtswidrige Art und Weise Nachteile bei der Wiedereingliederung nach einer Krankschreibung sowie bei der Anpassung der Arbeitszeit zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie erfahren.

Immer wieder Behinderungen für Fluggäste in diesem Sommer

Die UGT wirft Azul Handling daher eine „Strategie der Prekarisierung und des Drucks auf die Belegschaft“ vor, die grundlegende Arbeitsrechte verletze und gewerkschaftliche Forderungen systematisch ignoriere, wie José Manuel Pérez Grande, Vorsitzender der Luftfahrtgewerkschaft FeSMC-UGT, betont.

In diesem Sommer ist es am Flughafen Mallorca bereits mehrfach zu Einschränkungen für die Passagiere wegen Arbeitsniederlegungen gekommen. Ende Juni streikte das Kabinenpersonal von Easyjet, Dutzende Flüge der Airline wurden abgesagt. Anfang Juli legten die französischen Fluglotsen einmal mehr ihre Arbeit nieder. Mehr als 100 Flüge auf Mallorca mussten abgesagt werden.