Nach Umbau am Flughafen: Hier halten jetzt die EMT- und TIB-Busse

Im Zuge der Umbauarbeiten am Flughafen gibt es ab Freitag (8.8.) Änderungen bei den Haltestellen der Stadtbusse der EMT. So wird die Linie 34 (Son Espases–Aeroport) endgültig zur Haltestelle 1985 verlegt, die sich im neuen Busbahnhof des Flughafens befindet. Das hat die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. Somit halten nun alle EMT-Linien, die den Flughafen Son Sant Joan anfahren, endgültig am neuen Busbahnhof, der sich zwischen dem Ankunftsterminal und dem Parkhausgebäude befindet.

Die Flughafen-Busse der Linien A1 (Aeroport-Centre Ciutat) und A2 (Aeroport–s’Arenal) halten schon eine Zeit lang am neuen Busbahnhof (Haltestellen 547 und 1146). Die Linie A1 bringt Reisende ins Zentrum von Palma, die Linie A2 an die Playa de Palma und nach Arenal.

Ab Freitag (8.8.) sind die Haltestellen der verschiedenen Linien wie auf der Karte gezeigt zu finden. / EMT

Alle Linien am neuen Busbahnhof

Die Haltestellen der genannten drei EMT-Linien befinden sich direkt nebeneinander in einem abgegrenzten Bereich. Am selben neuen Busbahnhof fahren auch die Überlandbusse TIB ab, die vom Flughafen aus zu verschiedenen Urlaubsorten auf der Insel fahren.

Alle Fahrpläne finden Sie hier.