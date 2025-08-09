Mallorca im Sonnenfinsternis-Fieber: Schon jetzt Riesenansturm auf Hotels

Noch ein Jahr ist es bis zum großen Tag hin. Dennoch bereitet sich Andreas Glaesser schon seit einem halben Jahr auf den 12. August 2026 vor. Er liest sich ein, wie er die totale Sonnenfinsternis, die von Mallorca aus besonders gut zu sehen sein wird (siehe unten), live streamen kann. Auch informiert sich der Hobby-Astrofotograf (MZ berichtete), ob er dafür noch besondere Technik, etwa Filter für seine Kameras benötigt. Dafür wäre er auch bereit, Hunderte an Euro auszugeben.

Immerhin: Im Gegensatz zu vielen anderen Hobby-Astrologen hat Glaesser einen großen Vorteil. Er wird das Spektakel von der Terrasse seines Hauses in Cala Blava aus festhalten können. Andere Interessierte aus der Szene kommen extra auf die Insel geflogen, um sich das besondere Himmelsspektakel aus „der Nähe“ anzuschauen – teils sogar aus den USA.

Wegen der anstehenden Sonnenfinsternis erleben die Hoteliers von Unterkünften an der Promenade in Port de Sóller schon seit einiger Zeit einen wahren Ansturm auf die Zimmer mit Meerblick. „Für mein Hotel Los Geranios hat ein amerikanischer Gast sogar schon vor zwei Jahren angefragt, also drei Jahre vor dem Event“, erzählt Lluís Rullán, Präsident des Hotelierverbandes in Sóller. Astrofans hätten den Ort im Orangental besonders im Visier, da er in Foren und auf Websites als einer der besten Standorte zum Betrachten des Spektakels erwähnt worden sein soll.

Totale Sonnenfinsternis in Mexiko-Stadt 2024: Manche Astro-Fans reisen für das Spektakel um die halbe Welt. / Jair Cabrera Torres/dpa

Perfektes Foto schon im Kopf

Rulláns Hotel befindet sich in der Bucht des Küstenortes etwas seitlich, am Repic-Strand. Je mittiger ein Hotel liegt, desto gefragter ist es für den 12. August 2026, weiß Rullán. „Viele wollen die Sonnenfinsternis zwischen den beiden Leuchttürmen ablichten.“ In einem Hotelzimmer hätten die Astrofans im Gegensatz zu öffentlichen, überlaufeneren Orten wie etwa der Torre Picada oder Son Marroig, zudem mehr Zeit, in Ruhe ihre Fotoausrüstung vorzubereiten.

Neben der Promenade ist auch eine andere Gegend bei den Gästen beliebt. Das Hotel Jumeirah mit freiem Blick aufs Meer, das an der Steilküste in Richtung Torre Picada liegt, bietet laut Rullán rund um den 12. August einen Aktionstag zur totalen Sonnenfinsternis an. „Damit sich der Aufenthalt der vermehrt amerikanischen Kunden auch für sie lohnt.“ Viele Reiseagenturen würden bei den US-Amerikanern mit einwöchigen Paketen nach Europa werben, bei denen die Reisenden neben Mallorca zur Sonnenfinsternis etwa auch Barcelona besuchen. Auch bei Aida etwa findet man besondere Mittelmeer-Kreuzfahrten mit Stopp in Palma rund um den 12. August 2026.

"Auswirkungen auf den Tourismus sind erstaunlich"

„Die Auswirkungen auf den hiesigen Tourismus sind erstaunlich. Immerhin reden wir von einem Event, das nur eine Minute und ein paar Sekunden dauert.“ Es sei außergewöhnlich, dass so früh Anfragen bei den Hoteliers eingegangen sind und die Gäste, oft Professoren oder Astro-Experten, auch nach ganz konkreten Zimmern gefragt haben. „Der erwähnte amerikanische Gast etwa meinte, er benötige unbedingt ein Zimmer mit Meerblick und Balkon in der zweiten und keinesfalls in der dritten Etage. Er hat das Foto, das er machen will, ganz genau im Kopf und weiß aus dem Stegreif auch die genaue Uhrzeit, zu der sich das Spektakel zuträgt“, so Rullán.

Einige Hoteliers der Gemeinde hätten sogar ihre Buchungsbedingungen aufgrund der Nachfragen angepasst und den Mindestaufenthalt von einer Nacht auf zwei oder drei erhöht. „Normalerweise kommen Gäste im August für eine Woche zu uns. Das ist natürlich viel rentabler. Bei mir liegt der Mindestaufenthalt nun bei drei Tagen“, so Rullán.

Seinem amerikanischen Gast konnte er noch nicht einmal einen genauen Preis für den Aufenthalt im August 2026 nennen. Die Preise für die Zimmer im Los Geranios – die sechs zum Meer hin liegenden Doppelzimmer der insgesamt 24 des Hotels sind seit Februar 2025 bereits ausgebucht – kenne der 47 Jahre alte solleric erst im Herbst 2025 genau.

3.000 Euro für eine Nacht

Dass die Hoteliers der Gemeinde die erhöhte Nachfrage ausnutzen und für die Tage rund um die Sonnenfinsternis draufschlagen, denkt er nicht. Salvador Sánchez, Präsident der Stiftung des Instituto de Astronomía y Astronáutica de Mallorca, hat da andere Informationen. Er wisse aus erster Hand, dass ein Fünf-Sterne-Plus-Hotel an der Westküste für eine Übernachtung rund um den 12. August 2026 etwa 3.000 Euro verlange, erzählt er.

Er ist sich sicher, dass es am großen Tag auch auf dem Meer voll werden wird. „Jeder, der ein Boot hat, wird hinausfahren. Alleine dieser Anblick aus der Luft ergäbe mit einer Drohne aufgenommen ein schönes Foto“, so Sánchez, der sich mit seiner Stiftung auch dafür einsetzt, dass die hiesigen Behörden etwa auf den Straßen für Sicherheit sorgen. An beliebten Punkten wie dem Sonnenuntergangs-Hotspot Son Marroig oder der Panoramastraße Ma-10 könnte es zum Verkehrschaos kommen, fürchtet der 69-jährige. Er rechnet damit, dass die Insel im August 2026 wegen der Sonnenfinsternis so voll wie noch nie sein wird. „Es gibt Leute, die nichts anderes machen, als regelmäßig um die ganze Welt zu reisen, um derartige Ereignisse mitzuerleben“, so Sánchez. Jetzt kann nur noch Sturm oder vernebeltes Wetter den Astro-Fans einen Strich durch die Rechnung machen. „Für die extra anreisenden Urlauber wäre das wirklich der Super-Gau. Ich muss immerhin nur auf meine Terrasse gehen“, sagt Glaesser.

DAS PASSIERT BEI EINER TOTALEN SONNENFINSTERNIS Bei einer totalen Sonnenfinsternis schiebt sich der Mond vor die Sonne und verdeckt sie komplett. Zu dem Phänomen kommt es, da der Mond 400 Mal kleiner als die Sonne ist, von der Erde ausgesehen aber genauso groß erscheint wie die Sonne, da er uns circa 400 Mal näher ist. Der Pfad der totalen Phase wird am 12. August 2026 auch über Spanien und die Balearen laufen, nicht aber etwa über Deutschland. „An Orten, die außerhalb des Pfades liegen, wird man nur eine partielle Sonnenfinsternis sehen“, so Astronom Salvador Sánchez. Die letzte totale Sonnenfinsternis auf Mallorca habe es im Jahr 1905 gegeben. Ungünstig für alle Astro-Fans: Damals war es tatsächlich bewölkt.

Für Astro-Fans: Live Stream zur totalen Sonnenfinsternis: deep-cosmos.com (dann „Sofi-2026“); fiaamallorca.com

Abonnieren, um zu lesen