"Wenn man lange wartet, wird es unerträglich" - Kritik an neuer Bushaltestelle an Palmas Flughafen

Die am Freitag (8.8.) eröffnete Bushaltestelle an Palmas Flughafen hat bei seiner Inbetriebnahme für Verwirrung und Unmut bei einigen Nutzern gesorgt. Sie liegt in der Nähe des Parkhausgebäudes gegenüber des Ausgangs für Ankömmlinge und ist an großen Planen über den Wartehäuschen zu erkennen.

Manche standen falsch

Das Problem: Das bisherige Wartehäuschen für die Linienbusse, das jetzt nicht mehr in Betrieb ist, wurde nicht entfernt und zog weiterhin Menschen an. Nach dem Blick auf die Schilder mussten sie jedoch feststellen, dass sie falsch standen. „Ich bin von hier, aber ich wusste es nicht. Ich bin gerade gelandet und zu dieser Haltestelle gekommen, um einen Bus nach Palma zu nehmen. Ich habe gesehen, dass es nicht ging, und als ich auf den Plan geschaut habe, brauchte ich nur den Kopf zu heben und habe die andere gesehen“, sagte María Parra, die gerade auf der Insel angekommen war.

Gegenüber der neuen Haltestelle, am Fuße des Parkhauses, berichtete die Mitarbeiterin eines Foodtrucks, der viele Touristen versorgt: „Ja, heute haben mich einige etwas gefragt, aber das passiert immer.“ Sie habe heute Morgen kein großes Chaos bemerkt.

"Zu wenig Schatten"

Auf der Verkehrsinsel, auf der sich die neue Haltestelle für die Busse des TIB (die rot-gelben Überlandbusse) und der EMT (die Stadtbusse von Palma) befindet, fielen die Meinungen unterschiedlich aus. „Ich hatte keine Probleme, die Haltestelle zu finden. Ich finde sie gut, aber es ist sehr heiß“, sagte der deutsche Besucher Julian Hartmann im Schatten eines Wartehäuschens. Wenige Meter weiter, auf einer Bank in der Mitte der Haltestelle, erklärte Víctor Ramírez: „Schau mich an – genau hier, wo man sitzen kann, knallt die Sonne.“

Manche Fahrgäste kritisierten, dass der Schatten der dreieckigen Sonnensegel unregelmäßig und nicht ausreichend sei. „Hier gibt es Schatten, aber nur halb. Ja, es ist neu und gepflegt. Aber je höher die Sonne steigt, desto mehr knallt sie – und das, obwohl ich erst seit 20 Minuten warte“, sagte Lili Paz, die sich an eine Metallsäule der Konstruktion lehnte.

Kurz vor dem Einsteigen fasste ein weiterer Fahrgast zusammen: „Das, was sie gemacht haben, ist gut. Es gibt mehr Platz, alle Haltestellen zusammen, es ist gut gelegen – aber beim Thema Sonne muss man nachbessern. Wenn man lange wartet, wird es unerträglich.“

