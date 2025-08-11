Concierge auf Mallorca verrät: Das sind die skurrilen Wünsche der Luxus-Urlauber

Es gibt die normalen Gäste, die ihren Urlaub auf Mallorca verbringen. Und dann sind da noch die VIP-Gäste, die teilweise im Privatjet anreisen und in jedem Sommer mehr werden. Auf diese Klientel, für die Geld keine Rolle spielt, sind die Mitglieder der internationalen Vereinigung der Hotelconcierges Les Clefs d’Or spezialisiert. Pep Ferreiro (38) ist der Vorsitzender dieser „Goldenen Schlüssel“ (span. Llaves de Oro) auf den Balearen. Der Mallorquiner arbeitet als Chef-Concierge in dem Luxushotel Belmond La Residencia in Deià. Dort muss gerade das Wasser rationiert werden, „doch die Gäste zeigen sich sehr verständnisvoll“, sagt er. Sollte Pep Ferreiro deswegen oder wegen etwas anderem Stress verspüren, kann er es gut verbergen – er wirkt beim Interview außerordentlich entspannt.

Es ist August, und das Hotel ist komplett ausgebucht. Wie schaffen Sie es, allen Gästen der 70 Zimmer einen Top-Service zu bieten?

Wir sind hier ein Team aus zehn Concierges, und unsere Arbeit beginnt lange vor der Anreise der Gäste. Wir versuchen, jegliche Probleme und Überraschungen im Vorfeld auszuschließen. Viele unserer derzeitigen Gäste haben bereits im Januar gebucht, und so konnten wir die Programmpunkte ihres Aufenthalts von langer Hand planen. Das ist alles eine Frage der Organisation, daher arbeitet die Hälfte unseres Teams im Backoffice. Dort sieht es aus wie in einer Zeitungsredaktion, alle schreiben mit den Gästen hin und her, weil wir dem Kunden stets voraus sein wollen. Es gibt zum Beispiel keinen Gast, der im Hotel ankommt und noch keine Restaurantreservierung hat.

Was wünschen sich Gäste, die keine finanziellen Limits haben?

Unsere Aufgabe als Concierges ist es, die Gäste glücklich zu machen und ihnen all ihre Wünsche zu erfüllen – so weit möglich und moralisch und legal vertretbar. Man kann sich ja vorstellen, dass jemand, der 10.000 Euro für seinen Hotelaufenthalt bezahlt, mehr erwartet als nur ein Zimmer. Erst vergangene Woche hatte ich eine Dame, die beschloss, mit ihren vier Freundinnen eine Partynacht auf Ibiza zu verbringen. Da musste ich dann innerhalb einer Stunde einen Privatjet organisieren sowie den Transport zum Flughafen und das Programm auf Ibiza. Man darf da nicht die eigenen Maßstäben ansetzen: Wir Bewohner Mallorcas zahlen mit dem Residentenrabatt 50 Euro für einen Flug auf die Nachbarinsel – bei dieser Frau waren es 16.000 Euro, denn sie lebt auf diesem finanziellen Niveau. Ein anderer Gast wollte eine komplette Naturkosmetik-Pflegeserie mit Shampoo, Duschgel und Cremes auf Mallorca kreieren – für seinen Hund. Diese Menschen kennen das Problem nicht, in manchen Monaten mit dem Gehalt nicht über die Runden zu kommen. Sie sind sehr reich. Durch den Zugang zum US-Markt sind wir in den vergangenen zehn Jahren vom Luxustourismus zum Ultra-Luxustourismus übergegangen. Unsere Aufgabe besteht darin, wie diese reichen Kunden zu denken, ganz ohne Limits.

Welche Rolle spielt Ihre Mitgliedschaft bei Les Clefs d’Or?

Unsere Vereinigung steht für die gegenseitige Unterstützung unter Concierges weltweit – nach dem Motto „Service durch Freundschaft“. Wir haben oft ähnliche Probleme und oft auch dieselben Gäste. Erst gestern hat mich ein Kollege aus London angerufen, der für seinen Gast ein Restaurant hier auf Mallorca brauchte. Dieser Kunde übernachtet nicht bei uns in La Residencia, aber natürlich nutze ich meine Kontakte und reserviere dem Kollegen ein Spitzenrestaurant. Eine Hand wäscht die andere – nächstes Mal brauche ich vielleicht die Ortskenntnis eines anderen Concierges. Der Zusammenhalt in der Vereinigung ist phänomenal.

Wie viele Mitglieder haben Sie auf Mallorca?

Wir sind auf den Balearen 30 Personen, spanienweit 240 und weltweit etwa 4.000 Concierges. Hier auf Mallorca sehen wir uns normalerweise ein- oder zweimal im Monat bei recht informellen Treffen – in einer Galerie, bei einem Abendessen oder der Menü-Präsentation eines Restaurants. Wegen unserer Arbeitspläne treffen wir uns nicht alle zur gleichen Zeit. Je nachdem, wie es gerade passt, sind wir zu fünft oder zu fünfzehnt. Man muss sich unsere Treffen vorstellen wie eine Therapiegruppe für Concierges. Wir teilen unsere Probleme und Lösungen miteinander. Außerdem haben wir jährlich zwei feste Treffen zu Beginn und zum Abschluss der Saison, um unsere Erfahrungen mit den lokalen Dienstleistern auszutauschen.

Wie wichtig ist das lokale Netzwerk für Sie?

Die richtigen Kontakte sind das A und O meines Jobs. Ich bin mittlerweile fast 20 Jahre in der Branche und habe überall meine persönlichen Ansprechpartner. Wichtig sind Vertrauen und Verlässlichkeit. Wenn ich bei El Corte Inglés ein Samsonite-Kofferset im Wert von 3.000 Euro für denselben Abend anfordere, schicken sie es mir in einem Taxi, ohne dass ich es vorher bezahlt habe. Wenn ich beim Fundbüro im Flughafen anrufe, geht auch noch nach Dienstschluss jemand ans Telefon. Auf der Insel ist immer vieles in Bewegung, neue Unternehmen kommen und gehen. Aber warum sollte ich bei einem James Smith ein Boot buchen, der erst drei Monate im Geschäft ist, wenn ich andererseits Juanito seit 22 Jahren kenne und weiß, wie er arbeitet? Die Beziehung zu den Dienstleistern ist fast noch wichtiger als die zu den Gästen, denn sie sind es, die es uns ermöglichen, die Wünsche unserer Kunden zu erfüllen. Genau hierbei unterstützen wir uns in der Vereinigung – wir halten uns gegenseitig auf dem Laufenden, welche Firmen gut funktionieren.

Wie wird man „Llaves de Oro“-Mitglied ?

Um aufgenommen zu werden, braucht man einen Arbeitsvertrag und fünf Jahre Arbeitserfahrung als Concierge, nur an der Rezeption zu sein, reicht nicht aus. Zwei Mitglieder des Verbands müssen dich unabhängig voneinander als Mitglied empfehlen. Erst nach zwei Jahren Mitgliedschaft kann man sich für den Anstecker der Goldenen Schlüssel bewerben. Erfüllt man alle Kriterien, erfolgt ein informelles Interview mit dem Präsidenten der nationalen Sektion. Die Philosophie lautet: Qualität statt Quantität – weniger ist mehr. Die Vereinigung wird nicht besser, nur weil es mehr Mitglieder gibt, im Gegenteil. Die Qualität der Beziehungen ist in einer kleinen Gruppe besser. Das erleichtert auch die Koordination.

Was braucht ein guter Concierge?

Als Concierge muss man Dienstleistung und Diskretion im Blut haben und seinen Job lieben. Wir arbeiten hier nicht mit einer Nine-to-five-Mentalität wie beispielsweise in einer Bank. In La Residencia haben wir zwei Concierge-Telefone, die 24 Stunden besetzt sind, das Backoffice arbeitet in Schichten von 7 bis 23 Uhr. Manchmal erlebe ich sowohl den Sonnenaufgang als auch den Sonnenuntergang hier im Hotel. Um das Unmögliche möglich zu machen, braucht man auf jeden Fall auch Durchsetzungsvermögen und Organisationstalent. Ich persönlich mag die Herausforderung und das Puzzeln dabei. Wenn dann die Gäste zufrieden sind, macht mich das genauso glücklich.

Informationen Exklusives Netzwerk Las Llaves de Oro Españolas Spanische Vereinigung des internationalen Concierge-Verbandes Les Clefs d’Or www.llavesdeoro.com

