Neue Buslinie zu beliebten Stränden in Ses Illetes

Die Strände von Ses Illetes in der Gemeinde Calvià sind sehr beliebt – auch weil man mit Palmas EMT-Stadtbussen dorthin kommt. In der Hochsaison mit dem Auto anzureisen, ist eher nicht empfehlenswert, da es regelmäßig zum Verkehrschaos kommt und ohnehin nicht genügend Parkplätze zur Verfügung stehen. Gut, dass seit dem 1. Juli auch die Überland-Buslinie 123 den Badeort anfährt. So kommen auch Urlauber und Residenten, die in den umliegenden Orten untergebracht sind oder dort leben, nach Illetes.

Die Linie mit der gut einprägsamen Nummer 123 verkehrt zwischen Santa Ponça und Cas Català und fährt dabei die Orte Bendinat, Portals Nous, Son Caliu, Palmanova, Magaluf, Son Ferrer, El Toro und Nova Santa Ponça ab. Damit eignet sie sich für ausgiebiges Strand-Hopping im Südwesten.

Vier neue Haltestellen

In Illetes gibt es seit den Änderungen auf der Linie nun vier neue Überlandbus-Haltestellen. Neu sind in Richtung Cas Català die Haltestellen Platges d’Illetes 1 (C/. Arquitecte Francesc Cases) und Illetes 1 (C/. Arxiduc). Wer zu einem der Strände will, steigt besser an der Haltestelle Platges d’Illetes 1 aus. In Richtung Santa Ponça sind die Haltestellen namens Illetes 2 und Platges d’Illetes 2, die jeweils am Passeig d’Illetes liegen, hinzugekommen. Strandgänger steigen hier an der Haltestelle Platges d’Illetes 2 ein. Die Haltestellen Ctra. Andratx – Avda. Mallorca 1 und 2 fallen künftig weg, werden aber von der Linie 108 angefahren, wie es in einer Pressemitteilung des balearischen Verkehrsministeriums heißt. Sie verkehrt zwischen Son Caliu, Costa d’en Blanes, Portals Nous, Bendinat, Cas Català, Sant Agustí, Cala Major und Palma.

Alle Fahrpläne: tib.org