Vor Chaos-Wochenende am Flughafen Mallorca: Das raten die Airlines den Urlaubern

Dem Flughafen Mallorca steht ein kompliziertes Wochenende bevor. Zwischen Freitag (15.8.) und Sonntag sind 3.082 Starts und Landungen vorgesehen. Doch ausgerechnet jetzt, mitten in der Hochsaison, haben gleich zwei große Handling-Gesellschaften Streiks angekündigt. Betroffen sind auch Billigfluggesellschaften mit hohem Passagieraufkommen.

Bei diesen Unternehmen wird gestreikt

Bereits am Freitag startet der Streik bei Azul Handling, dem Handling-Unternehmen für Ryanair, Lauda, Buzz und Malta Air. Die Mitarbeiter sind unter anderem für Passagierdienste, Rampenservice, Gepäckabfertigung, Flugzeugschleppen oder die Bearbeitung von Gepäckunregelmäßigkeiten zuständig. Die Arbeitsniederlegung findet in drei Zeitfenstern statt: von 5 bis 9 Uhr morgens, von 12 bis 15 Uhr und von 21 Uhr bis Mitternacht. Danach soll bis Jahresende – oder bis zum Erreichen einer Einigung – immer mittwochs, freitags, samstags und sonntags gestreikt werden. Noch ist nicht bekannt, welchen Mindestbetrieb die Zentralregierung festlegt, also wie viel Prozent der vorgesehenen Dienstleistungen trotz der Arbeitsniederlegung durchgeführt werden müssen.

Auch den Passagieren von Easyjet steht ein kompliziertes Wochenende bevor. Denn das schottische Handling-Unternehmen Menzies, das neben der britischen Billigfluggesellschaft auch für British Airways, Norwegian, Wizz Air, Emirates, American und Turkish Airlines zuständig ist, steckt mitten im Arbeitskampf. Hier hat die UGT ebenfalls zum Streik aufgerufen. Dieser soll am Samstag (16.8.) beginnen und am Sonntag fortgeführt werden. Auch an den beiden darauffolgenden Wochenenden wollen die Mitarbeiter die Arbeit niederlegen. Besonders betroffen werden die Easyjet-Passagiere sein, heißt es aus Gewerkschaftskreisen. Allerdings wird auch hier betont, dass die Verhandlungen noch laufen und der Streik möglicherweise kurzfristig abgesagt wird. Ein Mindestbetrieb für einen möglichen Streik ist auch hier nicht festgelegt worden.

Das sagen die Airlines

Bei Easyjet selbst gibt man sich verhalten, was Prognosen für das Wochenende angeht. Was die Gewerkschaft plane, habe man "nicht unter Kontrolle". Man sei aber über den bevorstehenden Streik informiert. "Auch wenn wir keine Auswirkungen auf unser Geschäft erwarten, raten wir allen Passagieren, die am Wochenende von und nach Spanien fliegen, dass sie möglichst rechtzeitig am Flughafen erscheinen." Die Fluggesellschaft bat die Passagiere vorsorglich um Entschuldigung, falls es aufgrund der Streiks zu Verspätungen oder Stornierungen kommen sollte.

Bei Ryanair, wo die Nervosität hinsichtlich schlechter Nachrichten traditionell eher gering ist, gibt man sich betont gelassen: "Wir erwarten keine Unterbrechung unseres Betriebs aufgrund der Streiks des Bodenpersonals in Spanien."

Kurioserweise hat sich auch die spanische Billigfluggesellschaft Vueling zu Wort gemeldet. Das Unternehmen ist nicht von den Streiks betroffen, fürchtet aber, dass manche Passagiere zu diesem Schluss kommen könnten. Auf der Website der Airline wird deshalb eigens betont, dass die eigenen Passagiere aufgrund des Streiks nichts zu befürchten hätten.

