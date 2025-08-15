"Bis jetzt wie ein normaler Tag": Noch kein Streik-Chaos am Flughafen Mallorca in den frühen Morgenstunden
Am Freitagmorgen (15.8.) hat der Streik bei Azul Handling, dem für Ryanair zuständigen Handling-Unternehmen, offiziell begonnen. Die Auswirkungen hielten sich aber noch in Grenzen
Am Flughafen Mallorca sind dieses Wochenende Einschränkungen zu befürchten, da gleich zwei große Handling-Unternehmen Streiks angekündigt haben. Den Auftakt macht am Freitag (15.8.) Azul Handling, das für Ryanair, Lauda, Buzz und Malta Air zuständige Unternehmen. Die Arbeitsniederlegung war für drei Zeitfenster angekündigt: von 5 bis 9 Uhr morgens, von 12 bis 15 Uhr und von 21 Uhr bis Mitternacht.
Zumindest beim ersten Zeitfenster ist das große Chaos offenbar bislang ausgeblieben: Eine Redakteurin der MZ, die sich in den frühen Morgenstunden zum Flughafen begab, um mit Ryanair in den Urlaub zu fliegen, berichtete um 5.20 Uhr, wohlbehalten im Flieger zu sitzen: Alles sei problemlos verlaufen. Auch waren keine Verspätungen bei anderen Flügen auf der Anzeigentafel vermerkt. Auf Nachfrage am Schalter von Ryanair, ob sie denn heute gar nicht streiken würden, lautete die Antwort der Azul-Handling-Mitarbeiterin: "Im Prinzip ja, aber bis jetzt läuft alles wie an einem normalen Tag. Mal sehen, was noch passiert."
Verspätungen von 20 Minuten in Barcelona
Übereinstimmenden Medienberichten zufolge ist der Streik von Azul Handling auch andernorts in Spanien "ohne größere Zwischenfälle" angelaufen. Am Flughafen Barcelona sei es im Schnitt zu moderaten Verspätungen von 20 Minuten bei den betroffenen Flügen gekommen.
Die Mitarbeiter des Handling-Unternehmens sind unter anderem für Passagierdienste, Rampenservice, Gepäckabfertigung, Flugzeugschleppen oder die Bearbeitung von Gepäckunregelmäßigkeiten zuständig. Ob dies nun in den zwei weiteren Zeitfenstern bei Ryanair-Passagieren am Flughafen Mallorca für Unannehmlichkeiten sorgt, wird sich im Laufe des Tages zeigen.
Easyjet-Streik folgt am Samstag
Am Samstag (16.8.) wird der Streik des schottischen Handling-Unternehmens Menzies beginnen, das für Easyjet sowie für British Airways, Norwegian, Wizz Air, Emirates, American und Turkish Airlines zuständig ist. Er soll am Sonntag und an den beiden darauffolgenden Wochenenden fortgeführt werden. /bro
- Mallorca-Urlaub wird Luxus: deutsche Gäste zahlen jetzt über 200 Euro pro Tag
- Urlauber wären auf die Masche hereingefallen': Restaurant nimmt 12 Euro Aufpreis, um Handtaschen an einem Haken aufzuhängen
- Vor Chaos-Wochenende am Flughafen Mallorca: Das raten die Airlines den Urlaubern
- Hitzewelle zieht nun doch nach Mallorca: Die Temperaturen knacken die 40-Grad-Marke
- Man kann Urlauber nicht ewig für dumm verkaufen': So erleben die Einheimischen die Gastro-Krise auf Mallorca
- Die 'Goodbye Deutschland'-Auswanderer Steff Jerkel und Peggy Jerofke haben endlich eine Hochzeitslocation gefunden
- Mitten in der Hochsaison: Dem Flughafen Mallorca steht ein Chaos-Wochenende bevor
- Olivenernte auf Mallorca steht auf der Kippe: Warum die kommenden 14 Tage entscheidend sind