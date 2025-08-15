"Bis jetzt wie ein normaler Tag": Noch kein Streik-Chaos am Flughafen Mallorca in den frühen Morgenstunden

Am Flughafen Mallorca sind dieses Wochenende Einschränkungen zu befürchten, da gleich zwei große Handling-Unternehmen Streiks angekündigt haben. Den Auftakt macht am Freitag (15.8.) Azul Handling, das für Ryanair, Lauda, Buzz und Malta Air zuständige Unternehmen. Die Arbeitsniederlegung war für drei Zeitfenster angekündigt: von 5 bis 9 Uhr morgens, von 12 bis 15 Uhr und von 21 Uhr bis Mitternacht.

Zumindest beim ersten Zeitfenster ist das große Chaos offenbar bislang ausgeblieben: Eine Redakteurin der MZ, die sich in den frühen Morgenstunden zum Flughafen begab, um mit Ryanair in den Urlaub zu fliegen, berichtete um 5.20 Uhr, wohlbehalten im Flieger zu sitzen: Alles sei problemlos verlaufen. Auch waren keine Verspätungen bei anderen Flügen auf der Anzeigentafel vermerkt. Auf Nachfrage am Schalter von Ryanair, ob sie denn heute gar nicht streiken würden, lautete die Antwort der Azul-Handling-Mitarbeiterin: "Im Prinzip ja, aber bis jetzt läuft alles wie an einem normalen Tag. Mal sehen, was noch passiert."

Die Anzeigentafel am Flughafen in den frühen Morgenstunden. / Alexandra Bosse

Verspätungen von 20 Minuten in Barcelona

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge ist der Streik von Azul Handling auch andernorts in Spanien "ohne größere Zwischenfälle" angelaufen. Am Flughafen Barcelona sei es im Schnitt zu moderaten Verspätungen von 20 Minuten bei den betroffenen Flügen gekommen.

Die Mitarbeiter des Handling-Unternehmens sind unter anderem für Passagierdienste, Rampenservice, Gepäckabfertigung, Flugzeugschleppen oder die Bearbeitung von Gepäckunregelmäßigkeiten zuständig. Ob dies nun in den zwei weiteren Zeitfenstern bei Ryanair-Passagieren am Flughafen Mallorca für Unannehmlichkeiten sorgt, wird sich im Laufe des Tages zeigen.

Easyjet-Streik folgt am Samstag

Am Samstag (16.8.) wird der Streik des schottischen Handling-Unternehmens Menzies beginnen, das für Easyjet sowie für British Airways, Norwegian, Wizz Air, Emirates, American und Turkish Airlines zuständig ist. Er soll am Sonntag und an den beiden darauffolgenden Wochenenden fortgeführt werden. /bro