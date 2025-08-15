Es läuft zu rund am Flughafen Mallorca: Gewerkschaft beklagt Sabotage des Streiks von Ryanair-Bodenpersonal

Es ist ein Streik mit Startschwierigkeiten: Der am Freitag (15.8.) begonnene, spanienweite Protest der Angestellten von Azul Handling, dem für Ryanair zuständigen Handling-Unternehmen, hat am Flughafen Mallorca bislang nur geringe Auswirkungen. Es gibt wenige Verspätungen und keine Annullierungen bei den Fluggesellschaften der irischen Gruppe.

Was die Reisenden freuen dürfte, ist für die Gewerkschaft UGT ein Ärgernis: Sie beklagt, dass der Arbeitgeber das Streikrecht sabotiere: "Angesichts der enormen Anzahl von Flügen gibt es derzeit mehr Personal am Flughafen als letzte Woche, als kein Streik war und die gleichen Flüge stattfanden. Das gilt sowohl für Palma als auch für Menorca", kritisiert José Antonio Negreira, Sekretär des Luftfahrtsektors von UGT auf den Balearen, in einer Erklärung. Er warnt jedoch davor, dass es im Laufe des Tages zu Verspätungen kommen werde.

Annulierungen, aber nicht wegen des Streiks

Noch verläuft der Betrieb am Flughafen Mallorca laut dem Flughafenbetreiber Aena weitgehend normal. An einem Tag mit 968 geplanten Flügen – 230 nationale und 738 internationale – gab es am Morgen zwar Verspätungen und einzelne Annullierungen, diese standen jedoch nicht im Zusammenhang mit dem Ryanair-Streik. Tatsächlich läuft das Programm der Fluggesellschaft an diesem 15. August ohne Zwischenfälle.

Der Gepäckschalter von Ryanair am Freitagmorgen (15.8.). / Alexandra Bosse

Die UGT, die den Streik bis Sonntag (17.8.) fortsetzt, hat keine Vertretung im Betriebsrat von Azul Handling auf Mallorca. Sie konnte daher keine Daten zur Beteiligung des Streiks unter dem Bodenpersonal von Ryanair und seinen Tochtergesellschaften Lauda, Buzz und Malta Air vorlegen, das für die Passagierbetreuung, Gepäckabfertigung, Flugzeugreinigung und den Service zuständig ist.

"Es überrascht niemanden"

"Es überrascht niemanden, dass Azul Handling am ersten Streiktag (...) die Arbeitsrechte seiner Belegschaft weiterhin missachtet und das Gesetz ignoriert", heißt es in der Erklärung der Gewerkschaft. Sie bemängelt verschiedene Verstöße an den Flughäfen, an denen Azul Handling tätig ist, darunter auch Palma. So seien die Schreiben zu den Mindestdiensten "spät und schlecht" zugestellt worden, obwohl das Unternehmen die entsprechende Resolution des Verkehrsministeriums bereits am Mittwochnachmittag (13.8.) erhalten hatte. Den Mitarbeitern seien die Schreiben erst zwei bis drei Stunden vor Schichtbeginn übergeben worden, was "jegliche Möglichkeit einer Anfechtung" erschwere.

Kritisiert werden auch die Änderungen der Arbeitszeiten des Personals, um "den Betrieb in den Zeitfenstern zu verstärken, in denen der Streik ausgerufen wurde, was absolut verboten ist". Hinzu kommt, dass das Unternehmen dem Streikkomitee die Liste der für die Mindestdienste eingeteilten Mitarbeiter nicht übermittelt habe, was die Rechtsprechung in dieser Sache "eindeutig verletzt".

Übermäßiger Schutz von Flügen

Ein weiterer von der UGT angeführter Verstoß von Azul Handling besteht darin, dass alle Flüge, die innerhalb des Streikzeitfensters stattfinden, als geschützt deklariert wurden, "ohne zwischen dem Wesentlichen und dem Entbehrlichen zu unterscheiden". Dies verstoße gegen die Resolution des Verkehrsministeriums und hebe "die tatsächliche Wirkung des Streiks auf". Das Handling-Unternehmen wird zudem beschuldigt, die Belegschaft einzuschüchtern.

Der Streik wird am Samstag (16.8.) und Sonntag (17.8.) fortgesetzt und ab kommenden Mittwoch und dem folgenden Wochenende wieder aufgenommen - bis zum 31. Dezember, falls keine Einigung erzielt wird. /bro