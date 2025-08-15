"Verdammter TIB": Junge Mallorquiner schimpfen in Protestvideo, dass die Busse "nur für Urlauber" da seien

"Um an einen Ort zu gelangen, der mit dem Auto 15 Minuten entfernt ist, brauche ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln zwei Stunden.“ "Ein Urlauber benötigt 20 Minuten bis zum Flughafen, und ich eine Stunde, um zur Uni zu kommen.“ "Wenn dein Dorf nicht das Glück hat, eine Zug- oder Bushaltestelle zu haben, kannst du deine Freunde gleich fragen, ob sie dich mit dem Auto mitnehmen." Die Anekdoten, die junge Mallorquiner in ihrem neuen viralen Instagram-Video "Puta TIB" ("verdammter TIB", also die rot-gelben Überlandbusse auf Mallorca) teilen, sind äußerst aussagekräftig.

Eine Gruppe junger Aktivisten, die unter dem Namen "No m’importa" ("Ist mir egal") soziale Probleme anprangert, kritisiert mit dem Clip die Unzulänglichkeiten des öffentlichen Verkehrsnetzes auf den Balearen: den Mangel an Verbindungen, die Probleme bei der Anbindung und das Fehlen von Nachtverbindungen: "Der öffentliche Nahverkehr ist für Urlauber und nicht so sehr für die täglichen Bedürfnisse der Einwohner konzipiert", heißt es im Video. Oder zugespitzt formuliert: "Wenn du nicht mit Koffer und 'I love Mallorca'-T-Shirt unterwegs bist, hast du hier keine Priorität."

Die besten Verbindungen "zufällig" an der Küste

"Die Linien mit den besten Verbindungen im öffentlichen Nahverkehr sind die an der Küste, zufälligerweise dort, wo die Hotels sind, wo die Urlauber sind, und zufälligerweise dort, wo du nicht wohnst“, erklärt Maria de Lluc Amengual, Mitglied von „No m’importa“, nonchalant im Video, wo sie im Gang überfüllter TIB-Busse steht oder neben den zahlreichen Wartenden an der Haltestelle am Boden kauert.

Im Gespräch mit der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" führt die junge Mallorquinerin aus, dass das Liniennetz neugestaltet werden müsste, um die Zustände zu verbessern: "Es wird viel über die Änderung des touristischen und wirtschaftlichen Modells gesprochen, aber wenn wir eine Veränderung wollen, müssen wir zuerst das Netz ändern, um die Zahl der Autos zu reduzieren, sowohl der Mietwagen als auch der Familienautos, denn später beschweren wir uns, dass es in den Dörfern keine Parkplätze gibt."

Nicht genügend Busfahrten

Ein weiteres Problem, das die Mitglieder von "No m’importa" im aktuellen Bus- und Zugnetz Mallorcas sehen, ist der Mangel an Verbindungen: "In der Hauptverkehrszeit sind die Busse und Züge immer voll, die Leute stehen. Wenn sich ein Bus verspätet, kommt man zu spät zur Arbeit oder zur Vorlesung. Und das Schlimmste ist, dass wir das als normal betrachten", beklagt Amengual. Weiter fügt die junge Frau hinzu: "In der Nebensaison werden die Verbindungen halbiert. Eine Person aus Alcúdia kann im Sommer innerhalb einer Stunde nach Palma gelangen, aber im Winter gibt es nur fünf Busse am Tag."

"No m’importa" beschreibt sich selbst als "Kommunikationsprojekt von jungen Menschen für junge Menschen". Eulàlia Vinyolas, Neus Fernández, Albert Thió, Adrià Carrillo, Paulina Plucińska und Maria de Lluc Amengual sind die Protagonistinnen und Protagonisten, die das "Phänomen 'Puta TIB'“ sichtbar machen. Amengual erklärt, dass sie zuerst ein Video gemacht hatte, das die spanische Bahngesellschaft Renfe in Katalonien kritisiert. Danach habe sie gewusst, dass sie dasselbe mit dem TIB tun würde.

"Nicht vorhandener" Nachtverkehr

Einer der größten Mängel, der junge Menschen auf den Inseln betrifft, so die Aktivisten, sei die „Nichtexistenz“ des Nachtverkehrs: "Es ist beschämend, dass es für uns Einwohner keine sichere Möglichkeit gibt, nachts nach Hause zu kommen, aber ein Urlauber um fünf Uhr morgens einen Bus mit guter Taktung zum Flughafen nehmen kann. Nachts sind die Linien zum Hafen und zum Flughafen verfügbar. Auch das ist wieder kein Zufall."

Nicht immer machen Nutzer der TIB-Busse gute Erfahrungen auf Mallorca / Redaktion DM

Nicht nur junge Menschen auf den Balearen würden von öffentlichen Verkehrsmitteln abhängen müssen, die ihren Bedürfnissen nicht entsprechen. Laut Paulina Plucińska, Mitglied von "No m’importa", verändere dieses Problem auch den Alltag von älteren Menschen, die nicht mehr Auto fahren können und auf den Nahverkehr angewiesen sind, diesen aber nicht als Option sehen. "Meine Großmutter will nicht nach Palma fahren, weil sie sich nicht in der Lage fühlt, in einem überfüllten Bus mit 80 Personen zu fahren, in dem sie kaum atmen kann", erklärt Amengual.

Appell an die Institutionen

"Dieses Video ist nur eine Möglichkeit, die sozialen Medien zu nutzen und das Problem sichtbar zu machen. Wir appellieren an die Institutionen, die Finanzierung zu erhöhen, das Netz zu verbessern und auszubauen und eine bewusste Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs zu fördern", so die Aktivistin. Dennoch räumt sie Fortschritte ein: "Die Busse sind neu, und dass sie kostenlos bleiben, ist etwas, das wir fordern und beibehalten wollen, denn das ist ein Fortschritt, den es an anderen Orten in Spanien nicht gibt."

Die jungen Leute versichern, dass all diese Probleme schon immer existiert hätten, aber die jüngsten Streiks der Überlandbusfahrer sie verschärft haben. So erklären sie in ihrem Instagram-Beitrag: "Wenn der TIB ausfällt, verlieren nicht nur die Urlauber, sondern auch wir: Arbeiter, junge Leute, ältere Menschen... die nur pünktlich ankommen wollen."

