Fünf stornierte Flüge, ein Dutzend Verspätungen – so verläuft der Streik am Flughafen Mallorca

Nachdem am Freitag (15.8.) bereits die Mitarbeiter von Azul Handling am Flughafen Mallorca in den Streik getreten waren – was weitgehend ohne Folgen blieb –, hat am Samstag die Arbeitsniederlegung bei Menzies begonnen. Die schottische Handling-Firma ist für die Bodenabfertigung der Flüge von Airlines wie Easyjet, Norwegian oder British Airways verantwortlich. Bis zum Mittag wurden fünf Flüge streikbedingt storniert. Vier davon von British Airways, einer von Norwegian. Zudem kam es bei rund einem Dutzend Verbindungen zu Verspätungen. Allerdings blieben diese bei durchschnittlich 20 bis 40 Minuten eher moderat.

„Wir sind bereit, eine Einigung mit dem Unternehmen zu erzielen. Wir haben uns verpflichtet, einen ruhigen Streik durchzuführen. Wir machen nicht viel Lärm. Wir schützen die Passagiere, wir wollen ihnen keinen Schaden zufügen. Tatsächlich erklären wir den Passagieren die Situation. Unser Ziel ist es, den Streik abzublasen; bald werden wir uns mit dem Unternehmen in Madrid treffen", sagte José Antonio Negreira von der Gewerkschaft UGT, die zur Arbeitsniederlegung aufgerufen hatte. Auf Mallorca sind 350 Menzies-Mitarbeiter zur Beteiligung am Streik aufgefordert.

So läuft der Ryanair-Streik

Auch bei Azul Handling, das für die Ryanair-Flüge zuständig ist, blieb der zweite Streiktag weitgehend ruhig. Vereinzelt kam es biz um Mittag zu Verspätungen. Ansonsten aber gab es für die Passagiere keine Probleme. Fluggäste, die am frühen Samstagnachmittag mit der irischen Billigfluggesellschaft fliegen wollten, berichteten gegenüber der MZ sogar, sie seien bei der Gepäckaufgabe so schnell wie nie durchgekommen.

Bereits am Freitag hatte die Gewerkschaft UGT beklagt, dass der Arbeitgeber das Streikrecht sabotiere: "Angesichts der enormen Anzahl von Flügen gibt es derzeit mehr Personal am Flughafen als letzte Woche, als kein Streik war und die gleichen Flüge stattfanden", erklärte UGT-Sprecher Negreira.

Die beiden Streiks sollen am Sonntag fortgeführt werden. Für Samstag waren auf Mallorca 1.079 Starts und Landungen vorgesehen, am Sonntag 1.035.

