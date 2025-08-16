Mallorca entdecken ohne Mietwagen: Diese Taxi-Touren machen’s möglich

Einen Tagesausflug auf Mallorca unternehmen, ohne auf den kurvenreichen Straßen im Tramuntana-Gebirge ins Schwitzen zu geraten oder sich auf einen langen Heimweg mit den öffentlichen TIB-Bussen gefasst zu machen, ist möglich. Auch dafür stehen Taxifahrer auf Mallorca zur Verfügung. Eine kurze Anleitung, wie man eine Taxi-Tour auf Mallorca bucht und welche Tarife gelten.

Manuel Rodríguez, Sprecher der Taxizentrale an der Playa de Palma, empfiehlt, den Service direkt über die Rufnummer der Zentrale zu bestellen. Für die Playa de Palma lautet diese: 971-74 37 37. „Einige Urlauber vereinbaren die Touren direkt mit den Taxifahrern“, sagt Gabriel Moragues, Sprecher der Taxifahrer in Palma. „Oft geschieht das unter der Hand“, fügt er hinzu.

So funktioniert die Abrechnung

Die Zentrale berechnet den Grundbetrag für Hin- und Rückfahrt im Voraus. Rodríguez nennt im Gespräch mit der MZ zwei Beispiele – jeweils ab dem Iberostar Bahía Palma an der Playa de Palma: Eine Rundfahrt nach Valldemossa kostet mindestens 43,30 Euro. Wer etwa bis nach Son Servera fahren möchte, zahlt ab 98,41 Euro. Es gilt der Regeltarif 3, an Feiertagen Tarif 4. „Einige Kunden möchten auf der Fahrt mehrere Dörfer besuchen“, erklärt Rodríguez. Das Taxameter läuft bis zum Zielort. Während der Wartezeit schaltet der Fahrer auf den „Rückkehrtarif“. Das Taxameter zählt weiter, jedoch langsamer als während der Fahrt.

Die Taxizentrale von Palma bietet auch Stadtrundfahrten an. Da die meisten Kunden von Kreuzfahrtschiffen kommen, habe man bei der Taxihaltestelle am Hafenterminal die besten Chancen, einen Stadttourenfahrer vorzufinden. „Nur 50 bis 100 Taxifahrer in Palma sind für diese Fahrten vorbereitet“, sagte der Taxisprecher aus Palma. Die Touren gebe es bereits seit 2016, die Hauptkunden seien aus den USA, Deutschland und Italien.

Fertig geplante Routen

Neben individuell gestaltbaren Touren stehen auch fertig geplante Routen zur Auswahl. Die kürzeste dauert eine Stunde und führt von der Altstadt über den Paseo Marítimo und die Llotja. Auf dem Programm stehen Besichtigungen der Kathedrale La Seu, des Museums Es Baluard, des Königspalasts Palau de l’Almudaina und der Plaça Cort mit dem Rathaus. Zum Abschluss lohnt sich der Besuch einiger berühmter Innenhöfe historischer Herrenhäuser. Preis: 40 Euro.

Wer mehr Zeit hat, kann eine zweistündige Tour buchen, inklusive Stopps am Castell de Bellver, im Pueblo Español und in der Fundación Pilar i Joan Miró – für den doppelten Preis. Für 120 Euro lassen sich die Stopps frei wählen, etwa Strände im Stadtgebiet von Palma, Museen, Sehenswürdigkeiten oder Einkaufszentren.

Während der Tour läuft eine CD mit Erklärungen zu den Stopps in verschiedenen Sprachen, auch auf Deutsch. Diese Touren bieten für größere Gruppen eine preisliche Alternative zu den City-Tour-Bussen, die 27 Euro pro Person kosten.

