Viel Lokalkolorit und Charme: Zu Besuch im neuen Aethos Mallorca

Die Lage über dem Meer: kaum zu toppen. Umso erstaunlicher, dass das frühere Hotel Mar y Pins oberhalb der Platja Palmira in Peguera im Südwesten von Mallorca so lange leer stand. Seit 2010 war das im Jahr 1958 eröffnete Haus geschlossen, im Juni konnten die ersten Gäste durch die Tür des komplett neu gestalteten Gebäudes treten. Eine Immobilie, die eine wechselvolle Geschichte hat:

Die Geschichte des früheren Hotels Mar y Pins Nachdem die ehemalige Besitzerfamilie Gayà Mayol die weithin sichtbare Unterkunft an den Russen Alexander Romanov verkauft hatte, kam heraus, dass dieser in größere Geldwäscheaktivitäten verwickelt war. Und wohl auch das Hotel mit Schwarzgeld gekauft hatte. Der Staatsanwalt konfiszierte im Jahr 2014 das Hotel und schrieb es zu einer öffentlichen Versteigerung aus. Gekauft hat es im Jahr 2017 der österreichische Investor Harald Fischl, der der rechtspopulistischen Partei BZÖ angehörte. Von dort ging das Haus in die Hände des schweizerischen Investmentfonds Limestone Capital über. Der Fonds investiert ausschließlich in Luxusprodukte, wie etwa exklusive Hotels oder Yachten. Unter der Marke Aethos kauft der Fonds seit ein paar Jahren Hotels und verwandelt sie in Fünf-Sterne-Unterkünfte. Unter anderem auf Sardinien, Korsika oder auch in Mailand gibt es die exklusiven Hotels bereits. An anderen Orten expandiert das Unternehmen gerade.

Die Außenansicht des Gebäudes. | FOTO: BENDGENS

Peguera ist bisher nicht das klassische Luxusreiseziel, doch liegt es strategisch günstig im wohlhabenden und beliebten Südwesten der Insel, erklärt Verkaufsdirektorin Carlotta Blanco, die die MZ auf eine Tour durch das neue Hotel mitnimmt, das zwar einen eleganten Eindruck macht und bereits gut besucht erscheint, an einigen Stellen aber noch nicht ganz fertig ist. So fehlt im Spa-Bereich der Hammam, manche Türen schleifen ein wenig, und auch der Arbeitsplatz des DJs auf der Dachterrasse für die Sessions an den Wochenenden ist noch nicht bereit. Hier wartet das Hotel auf eine Lizenz der Gemeinde.

Der Infinity-Pool fällt steil zum Meer hin ab. | FOTO: NELE BENDGENS

Künstlerisch wertvoll

Von den Schönheitsfehlern mal abgesehen hat die Unterkunft ganz schön viel Charme. Der Stil des neuen Hauses ist auf jeden Fall ungewöhnlich. Verantwortlich war hier das mallorquinische Architekturbüro Ballesteros Drusetta, bestehend aus Mutter (Architektin) und Tochter (Innenarchitektin). Mit viel Liebe zum Detail wurden dezente Farben und viel Holz verwendet. Das Hotel schmücken außerdem zahlreiche Kunstwerke einheimischer Maler und Designer. Der Stil setzt sich auch in den Zimmern fort. Aus fast allen (55 von ihnen) hat man direkten Meerblick, aber auch von den sechs Zimmern, die in Richtung der Serra de Tramuntana liegen, sind Strand und Meer zumindest seitlich zu sehen.

Die Einrichtung des Restaurants Onda ist außergewöhnlich. / Nele Bendgens

In den Räumen gibt es Kostproben mallorquinischer Produkte, wie Mandeln, Johannisbrotriegel oder Olivenöl. Dass die Minibar mit Inhalten von der Insel gefüllt wird, sei einer der Beiträge von Aethos zur Nachhaltigkeit, sagt Carlotta Blanco. Und nicht nur das: Die Kette versuche auf diese Art und Weise, Lokalkolorit in die Hotels zu bringen. Beim Thema Nachhaltigkeit geht das Hotel noch weiter: Unter anderem gibt es in allen Räumen Deckenventilatoren, damit die Gäste nachts die Wahl haben, ob sie die Klimaanlage oder den Ventilator anschalten. Oder die Fenster öffnen, um die Brise vom Meer hereinzulassen, die selbst an diesem heißen Donnerstagmittag zu spüren ist.

Preise ambitioniert

Das Hotel bietet neben dem Spa mit Sauna und Steam Room auch ein Fitnessstudio sowie einen Infinity-Pool auf der Terrasse. Die Zimmerpreise sind dafür gesalzen. Wer Mitte August anreist, zahlt für die einfachste Kategorie Zimmer mit Bergblick 708 Euro pro Nacht im Doppelzimmer. Die teuerste Kategorie Aethos Suite schlägt mit 1.158 Euro pro Nacht zu Buche. Wohlgemerkt nur mit Frühstück. Andere Verpflegungsformen bietet das Hotel nicht an, dafür können die Gäste in einem Restaurant der Ikat-Gruppe am Pool auch Mittagsverpflegung bekommen.

Für abends soll es in Zukunft auf dem Rooftop im siebten Stock mit einem Panoramablick über die gesamte Bucht von Peguera bis nach Santa Ponça ein Restaurant mit Nikkei-Küche geben, der Fusion aus peruanischer und japanischer Küche. Sonntags wartet das Hotel mit einem sogenannten Bottomless Brunch auf. Neben einem Hauptgericht können die Gäste zwischen 12.30 und 15.30 Uhr für 55 Euro nach Herzenslust am Buffet zugreifen.

