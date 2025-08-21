Nach Eklat um Taschen-Gebühr: Restaurant auf Ibiza verklagt Gästin auf 36.000 Euro Schadensersatz

Die Nachricht hat Mitte August für Aufsehen gesorgt: Eine Frau berichtete auf der Social-Media-Plattform X, dass sie in einem Restaurant auf Mallorcas Nachbarinsel Ibiza aufgefordert wurde, 12 Euro dafür zu entrichten, dass die Kellnerin die Taschen der Gäste an einen Haken hängt. "Als wir uns beschwerten, sagten uns die Angestellten, dass wir den Haken doch mitnehmen könnten", kommentiert Laura Cunei ihren eigenen Post mit lachenden Emoticons. "Als wir verneinten, bekamen wir eine neue Rechnung ohne den Aufpreis. Urlauber wären auf die Masche aber bestimmt hereingefallen."

Großer wirtschaftlicher Schaden

Jetzt muss die junge Frau rechtliche Konsequenzen fürchten. Denn die Leitung des Restaurants Wakame hat sie auf 36.000 Euro Schadensersatz verklagt. Nach Ansicht der Anwältin Marina Corral, die das Lokal vertritt, habe die Frau "falsche und verleumderische Aussagen" in ihrem Social-Media-Post getätigt. Dies habe zur Rufschädigung und zu großem wirtschaftlichen Schaden für das Lokal geführt.

Laut Darstellung des Lokals sei unbeabsichtigt ein falscher Posten auf die Rechnung gekommen. Dieser sei sofort korrigiert worden und die Urlauberin habe den Aufpreis nicht zahlen müssen. Tage nach dem Restaurantbesuch habe sie das Bild der fehlerhaften Rechnung geteilt und diese mit den schweren Vorwürfen begleitet.

Auch Verbraucherschutzbund teilte den Post

Der Post habe daraufhin große Verbreitung gefunden und auch das mediale Interesse sei groß gewesen, führt Corral aus. Dies habe dazu geführt, dass sich das Lokal einer ganzen Reihe an Anfeindungen ausgesetzt sah. Ebenfalls negative Konsequenzen habe man dadurch erlitten, dass der Verbraucherschutzverband Facua die Meldungen über die Rechnung verbreitet hat. Dadurch sei nicht nur das Wakame selbst, sondern die ganze Gastro-Branche auf Ibiza in Verruf geraten.

Vom Restaurant hieß es, man sei jederzeit offen für konstruktive Kritik, aber man sei dagegen, dass soziale Netzwerke für die Verbreitung von Falschnachrichten genutzt würden. Die Kläger behalten sich vor, die Schadenssumme zu erhöhen, sollten die Auswirkungen des Eklats weiter anhalten. Anwältin Corral schloss nicht aus, auch die Medien zu verklagen, die den Post ohne Überprüfung des Wahrheitsgehalts weiterverbreitet hatten.