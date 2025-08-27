Zahlreiche Verspätungen am Flughafen von Mallorca

Unerfreuliche Nachrichten für alle, die am Mittwoch (27.8.) einen Mallorca-Flug antreten: Am Nachmittag ist es am Flughafen von Son Sant Joan zu zahlreichen Flugverspätungen gekommen. Grund dafür sind laut einer Sprecherin des Flughafenbetreibers Aena widrige Wetterbedingungen.

Etwa eine Stunde Verspätung

Die Verspätungen belaufen sich zwar nicht auf mehrere Stunden, fallen vereinzelt aber trotzdem spürbar aus. Ein Ryanair-Flug nach Memmingen hob etwa eine Stunde später ab, und eine Maschine mit Ziel Genf war sogar anderthalb Stunden zu spät dran. Die Verzögerungen seien nicht nur dem durchwachsenen Wetter auf der Insel geschuldet – am Flughafen regnete es zeitweise –, sondern auch ungünstigen Wetterfronten auf dem Weg nach Mallorca, erklärte die Aena-Sprecherin.

Wie lange die Verspätungen noch andauern, ist unklar. Am Donnerstag (28.8.) könnte sich die Lage noch verkomplizieren, denn die Wetterbehörde Aemet hat Warnstufe Orange wegen Regens und Hagel für Teile von Mallorca verhängt. Es ist damit zu rechnen, dass dann weitere Flüge von Verspätungen betroffen sein könnten.