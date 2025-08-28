Fast 100 Verspätungen nach Stromausfall am Flughafen

Panne in der Hochsaison: Ein Stromausfall an Palmas Flughafen hat am Donnerstag (28.8.) zu zahlreichen Verzögerungen der Starts und Landungen geführt.

Kein Ein- und Ausstieg möglich

Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet, erlitt das Stromnetz des Flughafens gegen 17 Uhr eine Störung, die dazu führte, dass die Fluggastbrücken, über die die Passagiere vom Terminal ins Flugzeug hinein beziehungsweise wieder hinaus gelangen können, nicht mehr funktionierten.

Wie es heißt, dauerte die Störung etwa 45 Minuten an und wirkte sich sowohl auf gerade gelandete Flüge aus, als auch auf jene, die kurz vor dem Abflug standen. Um alternative Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten zu organisieren, benötigte das Flughafenpersonal Zeit, was wiederum zu zahlreichen Verzögerungen führte.

Fast 100 Verspätungen

Diese summierten sich mit den Verspätungen, die ohnehin wegen des Unwetters zu verzeichnen waren, das sich am frühen Nachmittag auch über Palma entladen hatte. Nach Angaben der AENA verzeichnete der Flughafen Son Sant Joan zwischen 12.40 Uhr und 16 Uhr insgesamt 98 betroffene Flüge, davon 43 Abflüge und 55 Ankünfte. Zwei Flüge, die von Paris aus auf die Insel hatten kommen sollen, wurden komplett gestrichen.

Die Passagiere, die von den nicht funktionierenden Fluggastbrücken betroffen waren, mussten schließlich die Maschinen über Treppen verlassen und wurden mit Vorfeldbussen über das Rollfeld zur Terminalhalle gebracht. Was zu dem Stromausfall geführt hat war am Abend noch unklar. / somo

