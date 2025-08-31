Hier toben sich die Kleinsten aus: Die schönsten Spielplätze in Palma

Ciutat Jardí

Der Spielplatz in Ciutat Jardí ist vor allem am Wochenende sehr gut besucht. Viele palmesanos nutzen das nahe gelegene Viertel für einen Ausflug. Kein Wunder: Der Spielplatz liegt direkt am Strand mit bestem Blick aufs Meer und bietet Klettermöglichkeiten, Schaukeln, Rutschen sowie ein Häuschen in sicherer Umgebung. Eltern können sich ans Meer oder in einen der chiringuitos setzen und die Sonne genießen, während ihre Kinder spielen. Der Spielplatz ist gut gepflegt.

Spielplatz direkt am Strand in Ciutat Jardí. | FOTO: JENDRIK BOLTE

Parc de Sa Feixina

Der Spielplatz liegt oberhalb des Denkmals Sa Feixina in der Innenstadt von Palma. Mit modernen Spielgeräten wie Schaukeln, Rutschen und Klettergerüsten bietet er Spaß für Kinder bis zur Pubertät. Sand gibt es hier nicht. Die großzügige Grünfläche nebenan lädt zum Toben und Entspannen ein. Direkt neben dem Spielplatz liegt das Café Poupette, ideal für eine kleine Pause. An Wochenenden werden oft zusätzliche Attraktionen wie Hüpfburgen und Karussells im Park aufgebaut.

Der Rutschenturm im Parc de Sa Feixina. / MARAH WEIGEL

Parc de ses Estacions

Der Spielplatz im Parc de ses Estacions liegt direkt hinter dem Bahnhof, der Estació Intermodal, und bietet Auslauf und zahlreiche Spielgeräte. Von einem Holzzug, der vor allem bei Kleinkindern gut ankommt über ein großes Holzschloss mit Rutschen für Ältere bis hin zu erfrischenden Wasserfontänen im Sommer ist alles dabei. Der Park ist vormittags eher ruhig, abends wird es dann meist trubelig. Für Schatten ist gesorgt, und seit 2025 ist der Park komplett rauchfrei – perfekt also für Familien.

Am Bahnhof gibt es einen Holzzug für Kids. / JENDRIK BOLTE

Parc de la Mar

Mit der bekannteste Spielplatz in Palma: Der Spielbereich im Parc de la Mar liegt unterhalb der Stadtmauer und bietet tolle Spielmöglichkeiten für Kinder bis etwa zwölf. Highlight ist sicher der Kletterturm, von dem die größeren Kinder wieder herunterrutschen können. Für die Kleineren gibt es Schaukeln und Sandkästen. Die große Grünfläche eignet sich gut für ein Picknick, bei dem die Eltern die Aussicht auf Kathedrale und Meer genießen können. Ideal für Familien, die Spiel und Sightseeing verbinden wollen.

Der Kletterturm im Parc de la Mar. / Jendrik Bolte

Parc de Sa Riera

Dieser Spielplatz begeistert Kinder mit einer in mittelalterlicher Tradition gehaltenen eindrucksvollen Burg zum Klettern sowie Rutschen und Schaukeln. Große Grünflächen und Schatten laden zum Entspannen ein. Größere Kinder und Sportfans kommen im Skatepark oder auf den Fußball- und Basketballplätzen auf ihre Kosten. Eine Cafeteria gibt es ganz in der Nähe. Perfekt für einen vielseitigen Familienausflug. Der Park hat mehrere Eingänge, der Spielplatz liegt ganz in der Nähe des Kreisverkehrs.

Die beeindruckende Burg im Parc de Sa Riera. / MARAH WEIGEL

Bosc de Bellver

Familien können hier eine kleine Wanderung zum Castell Bellver mit Spielpausen verbinden, weil es mehrere Spielplätze gibt. Der große Vorteil hier im Sommer ist der natürliche Schatten im dichten Kiefernwald. Die Spielplätze bieten Seilbahnen, Schaukeln, lange Rutschen, Hütten, Geschicklichkeitsspiele, vieles davon auch aus Holz. Dazu gibt es Picknickbänke und Tische, weshalb hier auch gerne Kindergeburtstage gefeiert werden. Am besten den Eingang im Carrer Polvorí nutzen und dem Weg folgen.

Der Kletterturm mit Rutsche im Parc des Castell Bellver. / Marah Weigel

