Hotel- und Fincapreise auf Mallorca: Warum diese Unterkunft in einer speziellen Nacht über 22.000 Euro kostet

Preise von 3.000 Euro für die Hotelnacht rund um den 12. August 2026 (MZ berichtete), wenn man von Mallorca aus eine totale Sonnenfinsternis beobachten kann, sind ein wahres Schnäppchen verglichen mit dem Preis, den eine Luxusunterkunft an der Westküste aufruft: Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet, kostet die Nacht in der Villa Es Racó d'Alconàsser in Alconáser (Gemeinde Sóller) vom 12. auf den 13. August für zwei Erwachsene auf der Plattform Booking 22.397 Euro. Wer die ganze Woche bucht, vom 10. bis zum 16. August, zahlt 26.834 Euro. Wer genau eine Woche vor der totalen Sonnenfinsternis, vom 5. bis 6. August dort nächtigen will, zahlt 6.200 Euro pro Nacht. Die ganze Woche (3. bis 9. August) kostet 9.165 Euro.

Diesen Preis rufen die Betreiber der Luxusvilla für die Nacht vom 12. auf den 13. August 2026 auf. / Booking

Eine Minute und 36 Sekunden

Es müssen wirklich große Astronomie-Fans sein, die bereit sind, diese Summe zu zahlen – nur um ein Phänomen zu beobachten, das lediglich eine Minute und 36 Sekunden dauert.

Und obwohl es noch ein Jahr bis zum großen Tag hin ist, treibt die anstehende totale Sonnenfinsternis die Buchungszahlen und Preise der Unterkünfte auf Mallorca schon seit Längerem ordentlich in die Höhe. Die Hotels an der Westküste – von dort aus sieht man das Phänomen am besten – sind schon jetzt zu 65 Prozent ausgebucht. Sechs-Tage-Pauschalreisen werden für 6.000 Euro pro Person angeboten und auch Suiten für 1.700 Euro pro Nacht haben Astronomie-Fans bereits reserviert. Auch bei der Reederei Aida etwa findet man besondere Mittelmeer-Kreuzfahrten mit Stopp in Palma rund um den 12. August 2026.

Probe-Schauen am Cap Blanc. / G. Bosch

Lange Anreise

Einige der Urlauber reisen eigenes aus den Vereinigten Staaten, Kanada oder sogar Asien auf die Insel. Schon jetzt rechnen die Hoteliers und Dienstleister damit, dass der August 2026 dank der totalen Sonnenfinsternis ein besonders starker Monat wird.

DAS PASSIERT BEI EINER TOTALEN SONNENFINSTERNIS Bei einer totalen Sonnenfinsternis schiebt sich der Mond vor die Sonne und verdeckt sie komplett. Zu dem Phänomen kommt es, da der Mond 400 Mal kleiner als die Sonne ist, von der Erde ausgesehen aber genauso groß erscheint wie die Sonne, da er uns circa 400 Mal näher ist. Der Pfad der totalen Phase wird am 12. August 2026 auch über Spanien und die Balearen laufen, nicht aber etwa über Deutschland. „An Orten, die außerhalb des Pfades liegen, wird man nur eine partielle Sonnenfinsternis sehen“, so Astronom Salvador Sánchez. Die letzte totale Sonnenfinsternis auf Mallorca habe es im Jahr 1905 gegeben. Ungünstig für alle Astro-Fans: Damals war es tatsächlich bewölkt.

