Pasta an Bord: Eurowings & L’Osteria starten Kooperation

Pasta in luftiger Höhe auf dem Mallorca-Flug: Ab dem 1. November 2025 bietet Eurowings in Kooperation mit der Restaurantkette L’Osteria ein neues Gericht im Bordverkauf an. Auf ausgewählten Flügen wird exklusiv die vegetarische Pastakreation „Maccheroncini Colorati“ serviert. Das Gericht wurde von beiden Unternehmen speziell für den Verzehr in Reiseflughöhe angepasst.

Die Maccheroncini Colorati werden mit Tomatensauce, Paprika, gebratener Zucchini, Aubergine, milden Zwiebeln und italienischen Kräutern zubereitet. Die Pasta stammt aus der unternehmenseigenen Manufaktur „Pastificio No.12“ von L’Osteria in Nürnberg. Dort werden täglich bis zu zehn Tonnen Pasta auf original italienischen Maschinen hergestellt – ohne Konservierungsstoffe und ohne Pasteurisierung.

Das soll die Pasta kosten

Das Gericht ist für einen Preis von 8,90 Euro im Wings Bistro erhältlich. Zusätzlich erhalten Fluggäste beim Kauf einen Kaffee-Gutschein, der in einem L’Osteria-Restaurant eingelöst werden kann. Die Einführung an Bord ist zunächst für mindestens sechs Monate vorgesehen.

Stimmen zur Einführung des neuen Angebots

Jens Bischof, CEO von Eurowings, erklärte zur Kooperation bei einer Pressereise auf Mallorca: „Für unsere Fluggäste beginnt der Urlaub bereits an Bord – nicht erst am Ziel. Darum legen wir großen Wert auf ein besonderes Reiseerlebnis, zu dem gutes Essen entscheidend beiträgt. Mit L’Osteria haben wir einen großartigen Partner gefunden, der unsere Leidenschaft für Qualität und Genuss teilt und im wahrsten Sinne des Wortes guten Geschmack beweist.“

Auch Stefan Höllen, Vice President Supply Chain der FR L’Osteria SE, äußert sich zur Zusammenarbeit: „Wir sind sehr stolz auf unsere Pasta und umso glücklicher, diese nun mit Eurowings auch hoch über den Wolken anbieten zu können." Und weiter: "Wir sind gespannt, wie unsere Maccheroncini Colorati bei den Fluggästen ankommen und wünschen schon jetzt allen Fluggästen Buon Appetito.“