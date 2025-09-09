Die Situation am Flughafen: Alle Flüge verspätet, erste Flugstreichungen

Die Unwetter sorgen am Flughafen Mallorca für Einschränkungen im Flugverkehr. Wie aus Flugportalen ersichtlich und von einer Sprecherin des Flughafens auf MZ-Anfrage bestätigt, waren bis zum Mittag so gut wie alle Flüge verspätet. Erfahrungsgemäß dürfte das den ganzen Tag so weitergehen. Gegen 13 Uhr waren zudem bereits mindestens vier Abflüge gestrichen, darunter einer nach Deutschland.

Die Verspätungen begannen bereits am frühen Morgen, als eine Tuifly-Maschine, die nach Manchester fliegen sollte, erst um 4.30 Uhr abhob – rund eine Stunde nach der vorgesehenen Abflugzeit. Seither mussten fast alle Fluggäste mit längeren Wartezeiten rechnen, die gegen 9.45 Uhr zwischen 30 und 90 Minuten betrugen. Bei den Ankünften liegen die Verspätungen teilweise schon bei bis zu zwei Stunden. Eine Rolle dürfte dabei auch spielen, dass sich das Unwetter über dem Mittelmeer befindet und von den Maschinen umflogen werden muss.

Die Fluggesellschaft Vueling strich vor diesem Hintergrund Flüge nach Barcelona und Paris. Eurowings cancelte einen für 14.15 Uhr vorgesehenen Flug nach Berlin, Scandinavian Airlines einen für 13.10 Uhr geplanten Flug nach Stockholm.

Die Aussichten für den restlichen Tag sind nicht besser. Es werden weitere, teilweise sintflutartige Regenfälle erwartet – dies könnte die Reisedauer für die meisten Passagiere in die Länge ziehen. Im schlimmsten Fall droht ein regelrechtes Flugchaos. Die Wetterwarnung gilt noch bis Mittwochabend.

Immer wieder Verspätungen

Am Airport der Insel kommt es bei Unwetter immer wieder zu Verspätungen. Teilweise wird sogar der Betrieb eingestellt und ankommende Maschinen werden auf andere Flughäfen auf den Nachbarinseln oder auf dem Festland umgeleitet.

Beatriz González, die Sprecherin der Fluglotsen-Gewerkschaft, erklärte vergangenes Jahr im MZ-Interview: "Bei einem Unwetter müssen die Flugzeuge von ihrer geplanten Route abweichen, um nicht in das Gewitter zu geraten. Andere Flieger sind unter Umständen nicht vom schlechten Wetter betroffen. So wird unser Zeitplan durcheinandergewirbelt. Um bei den vielen Änderungen die Sicherheit zu gewährleisten, wird die Kapazität pro Stunde heruntergesetzt."