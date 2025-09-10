Am Tag nach dem Unwetter: Aus diesem Grund gibt es auch am Mittwoch viele Verspätungen am Flughafen Mallorca

Der Dienstag (9.9.) war aufgrund des Unwetters ein nervenaufreibender Tag für die meisten Passagiere am Flughafen Mallorca. Quasi alle Flüge hatten Verspätung, 79 Verbindungen wurden ganz gestrichen. Zudem wurden neun Flüge umgeleitet. Teilweise mussten die Passagiere am Abend vier Stunden warten, bis ihr Flieger abheben konnte. Für eine Eurowings-Maschine, die nach Berlin fliegen sollte, ging es wegen des dortigen Nachtflugverbots nach Hannover.

Und auch am Mittwoch gibt es zahlreiche Verspätungen am Flughafen. Betroffen sind auch Verbindungen nach Deutschland. Eine Condor-Maschine, die eigentlich um 16.50 Uhr nach Frankfurt abheben sollte, kann etwa nach aktuellem Stand frühestens um 18.30 Uhr starten. Ähnliches droht den Passagieren einer Eurowings-Maschine nach Düsseldorf, die um die selbe Zeit abheben sollte. Auch Flüge nach Großbritannien sind stark verspätet. "Teilweise haben diese Verspätungen noch mit dem Unwetter zu tun", erklärt eine Sprecherin des Flughafens auf MZ-Anfrage. "Eine weitaus wichtigere Rolle spielt aber der Streik in Frankreich."

Streik in Frankreich

Dort haben Gewerkschaften und Protestbewegungen für Mittwoch einen Generalstreik ausgerufen, um gegen geplante Kürzungen der Regierung zu protestieren. Betroffen ist dadurch auch der Reiseverkehr. An den Airports des Landes fallen zahlreiche Flüge aus. Aber auch die Maschinen, die das Land überfliegen, haben mit den Einschränkungen zu kämpfen. "Experten erwarten, dass der Kurz- und Mittelstreckenverkehr am stärksten beeinträchtigt sein wird", schrieb der ADAC vorab in einem Reisehinweis.

Der Streik am Mittwoch gilt nur für 24 Stunden, doch der nächste Protest, der Mallorca-Urlauber betreffen könnte, steht schon vor der Tür. Für den 18. und 19. September hat die französische Gewerkschaft der Fluglotsen SNCTA eine zweitägige Arbeitsniederlegung angekündigt.