Unwetter auf Mallorca: Eurowings-Flieger nach Berlin muss in Hannover landen

Das durch das Unwetter am Dienstag (9.9.) verursachte Chaos am Flughafen auf Mallorca hat für Urlauber aus Berlin zu einer besonders langen Reise geführt: Denn statt in der deutschen Hauptstadt landete ihr Eurowings-Flieger in Hannover. Von dort mussten sie mit dem Bus durch die Nacht nach Berlin fahren.

Eigentlich hätte der Airbus A-321 um 18.20 Uhr starten sollen – wie für so viele andere Maschinen ging es erst viel später los: um 22.15 Uhr. Das machte eine Landung in Berlin schon quasi unmöglich. Denn am BER herrscht Nachtflugverbot, ab Mitternacht dürfen dort keine Flugzeuge mehr landen. Also musste die Maschine nach Hannover umgeleitet werden. Dort kam sie um 0.30 Uhr an. Laut "Bild-Zeitung" sei ein kollektives Seufzen durch die Maschine gegangen, als der Pilot den Passagieren die Umleitung ankündigte. Applaus habe es nach der Landung dennoch für die Crew gegeben.

So war der Tag am Flughafen Mallorca

Am Flughafen Mallorca waren am Dienstag durch die Unwetter fast alle Maschinen verspätet. 79 Flüge wurden ganz gestrichen. Zwischenzeitlich mussten die Landungen bei den heftigen Niederschlägen am Mittag gar komplett ausgesetzt werden. Die Konsequenz: Neun ankommende Maschinen wichen auf andere Flughäfen aus.

Am Airport der Insel kommt es bei Unwetter immer wieder zu Verspätungen. Teilweise wird sogar der Betrieb eingestellt und ankommende Maschinen werden auf andere Flughäfen auf den Nachbarinseln oder auf dem Festland umgeleitet.

Beatriz González, die Sprecherin der Fluglotsen-Gewerkschaft, erklärte vergangenes Jahr im MZ-Interview: "Bei einem Unwetter müssen die Flugzeuge von ihrer geplanten Route abweichen, um nicht in das Gewitter zu geraten. Andere Flieger sind unter Umständen nicht vom schlechten Wetter betroffen. So wird unser Zeitplan durcheinandergewirbelt. Um bei den vielen Änderungen die Sicherheit zu gewährleisten, wird die Kapazität pro Stunde heruntergesetzt."