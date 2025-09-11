Ärger an der Playa de Palma: Ein Abschnitt plötzlich für Badegäste gesperrt

Anwohner und Urlauber von s'Arenal staunten nicht schlecht am Donnerstagmorgen (11.9.). Über den Häuschen der Rettungsschwimmer wehte die Rote Flagge – absolutes Badeverbot. Die Gemeinde Llucmajor, zu der der Abschnitt der Playa de Palma gehört, hatte kurzfristig die drastische Maßnahme verordnet.

Der Grund: Abwässer aus dem Sturzbach Torrent dels Jueus sollen das Meer verunreinigt haben. Mitarbeiter des Rathauses entnahmen Wasserproben. Das Badeverbot wurde vorsorglich ausgesprochen. Ins Wasser darf aber niemand, bis die Ergebnisse der Wasserproben nicht entsprechende Werte aufzeigen.

Wenig Verständnis

Bei den Menschen am Strand stieß dies nicht gerade auf Verständnis. Denn keine fünf Meter weiter, auf der anderen Seite des Sturzbachs, der an dieser Stelle die Gemeinden trennt, plantschten die Badegäste vergnügt im Wasser. Die Stadt Palma hatte es nicht als notwendig angesehen, ein Verbot auszusprechen. Dabei, so die einhellige Meinung, dürfte die Wasserqualität auf beiden Seiten des Sturzbachs dieselbe sein.

Während die Badegäste keine Schwierigkeit gehabt haben dürften, kofschüttelnd die paar Meter hinüber nach Palma zu laufen, waren andere äußerst pikiert über die Maßnahme. Die Restaurantbetreiber und Geschäfteinhaber mussten zusehen, wie bei ihnen gähnende Leere herrschte, während nebenan in Palma die Terrassen voller Urlauber waren. Die Unternehmer forderten die Gemeinde Llucmajor auf, sich in Zukunft gefälligst mit dem Rathaus von Palma abzusprechen, bevor solch drastische Schritte unternommen werden.

Im Teil der Playa, der zu Palma gehört, war es voll. / J.F.M

Kleiner Teil der Playa

Der Strand von s'Arenal, der zu Llucmajor gehört, macht nur einen kleinen Teil der kilometerlangen Playa de Palma aus. Er befindet sich am östlichen Ende und verläuft vom Carrer Fita am Torrent dels Jueus bis zum kleinen Sporthafen von Arenal. Obwohl für Badegäste kein Unterschied sichtbar ist, unterstehen die Strände unterschiedlichen Verwaltungen.