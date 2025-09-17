Roller und Motorrad auf Mallorca mieten: Diese Firmen gibt es und diese Preise rufen sie auf

Mit einem Roller ist die Parkplatzsuche am Strand oder im Zentrum von Palma ein Kinderspiel, und die Mietpreise für die escúteres oder motos sind deutlich günstiger als die für Autos. Dennoch birgt Rollerfahren auf der Insel auch ein besonders hohes Risiko. In den vergangenen Wochen ist es zu mehreren tödlichen Unfällen gekommen. „Wenn Sie der Meinung sind, dass Sie schon genug Erfahrung haben, wenn Sie einmal auf Bali oder Phuket gefahren sind, müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass dies nichts mit dem Rollerfahren auf Mallorca zu tun hat“, schreibt etwa der Anbieter Vintage Motors auf seiner Website.

Erfahrene deutsche Urlauber, die sich (mit der notwendigen Vorsicht) trauen, sollten wissen: Wer mindestens 21 Jahre alt ist und seinen Autoführerschein seit mindestens drei Jahren hat, darf damit in Spanien sogar 125er-Roller fahren und nicht wie in Deutschland nur 50er-Roller. Anbieter gibt es beinahe in jedem mittelgroßen Urlauberort. Wir beschränken uns daher auf eine Auswahl an größeren Anbietern im Umkreis von Palma.

Die Tramuntana-Serpentinen sind nur etwas für geübte Fahrer. / PALMA BAY VESPA RENTAL

Vintage Motors Mallorca

Vintage Motors Mallorca hat drei Filialen, zwei in Palma (Plaça de la Porta de Santa Catalina, 5; Av. de Gabriel Roca, 20), eine in Port d’Alcúdia (Carretera d’Artà, 1 1). Die im Zentrum von Palma ist von Februar bis Dezember geöffnet, die anderen beiden von März bis Oktober. Gegen einen Aufpreis von 60 beziehungsweise 95 Euro bringt der Anbieter Roller im Großraum von Palma beziehungsweise inselweit zu seinen Kunden und holt sie dort auch wieder ab. Zur Auswahl stehen zwei 125er- und ein 300er-Roller-Modell, darunter zwei Vespas. Die günstigsten Modelle kosten ab 23 Euro pro Tag. Für die Vollkaskoversicherung mit einer Selbstbeteiligung von 200 Euro sind, auf Wunsch, noch einmal 5 Euro pro Tag fällig. In diesem Fall muss eine Kaution von 200 Euro hinterlegt werden. Wer sich gegen das Versicherungspaket entscheidet, verpflichtet sich zu einer Selbstbeteiligung von 600 Euro und muss denselben Betrag als Kaution hinterlegen. vintagemotors.rent

Cooltra

Die meisten Fahrzeuge dürfte Cooltra haben. Neben zwei Shops in Palma (Carrer del 31 de Desembre, 32; Carrer Monsenyor Palmer, 3) sowie einem weiteren an der Playa de Palma (Carrer Garsa, 1) und einen in Palmanova (Carrer dels Pinzons, 1) liefert der Anbieter seine Roller je nach Nachfrage auch an „Delivery points“ in Cala d’Or, Cala Ratjada, Santa Ponsa, Tolleric und an den Flughafen. Es gibt 50er-, 125er- und 300er-Roller. Die genauen Preise fragt man am besten auf der Website ab. Ein Basis-Paket mit Selbstbeteiligung („Franchise-Reduzierung“) von 600 Euro und 200 Euro Kaution ist im Preis inbegriffen. Einen umfassenderen Versicherungsschutz bietet das „Excellence“-Paket. Hier liegt die Selbstbeteiligung bei 0 Euro, außerdem müssen Fahrer keine Kaution zahlen. cooltra.com

Mister Scooter

Mister Scooter hat zwei Filialen in Palma (Carrer Manacor, 123; Carrer del 31 de Desembre, 3) und bringt Kunden die 125er-Roller auch gratis zum Flughafen. Preise fragt man am besten auf der Website ab. Als Kaution müssen 250 Euro hinterlegt werden. Wer will, kann für 10 Euro pro Tag eine Zusatzversicherung („Comfort“) bei einer Selbstbeteiligung bis zu 250 Euro abschließen. misterscooter.eu

Loco Wheels

Wer auf Roller im Vintage-Look steht, kann bei Loco Wheels (Plaça Quartera, 8, Palma) zwischen 50er- und 125er-Modellen wählen. Im Preis von ab 45 Euro pro Tag (zuzüglich Servicegebühr von knapp 2 Euro) enthalten sind zwei Helme, eine Straßenkarte von Mallorca sowie eine Haftpflichtversicherung. Andere Versicherungen gibt es nicht. Derzeit gibt es mit dem Promo-Code „LOCOPROMO15“ 15 Prozent Rabatt. Eine Kaution müssen Kunden nicht hinterlegen. Loco Wheels bietet auch geführte Touren an. locowheels.com

Die Insel mit dem Roller zu erkunden, ist nicht nur preisgünstiger, sondern hat auch viele andere Vorteile. / FOTO: C. BUSCH/VINTAGE MOTORS MALLORCA

Mallorca Scooter

Dieser Anbieter hat entgegen der Informationen auf der Website nur zwei Anlaufstellen, in Palmas Stadtviertel Santa Catalina (Carrer de la Barrera de Baix, 2) und an der Playa der Palma (Carrer de la Garsa, 6). Derzeit stehen 80 motos, vor allem automatische 125er-Modelle, zur Auswahl. Die Tagespreise liegen bei ab 21 Euro in der Nebensaison. In der Hauptsaison zahlt man durchschnittlich eher 30 bis 35 Euro pro Tag. Kunden müssen 150 Euro Kaution hinterlegen. Bei den Versicherungen gibt es zwei Möglichkeiten: eine mit 500 Euro Selbstbeteiligung oder die „Peace of mind“-Option, in der alles inklusive ist, die aber nur Fahrer ab 21 Jahren bekommen. Für den extra Helm und die Handyhalterung sind Zusatzgebühren (3 beziehungsweise 9 Euro) fällig. mallorcascooter.com

Easy Rider

Der Anbieter mit Sitz im Carrer Marbella, 53A, in Palma bietet 15 Custom-Motorräder mit Gangschaltung (125 bis 1.800 Kubikzentimeter) und teils auffälligem Design und zwölf Automatik-Roller (50 und 125 Kubikzentimeter). Erstere kosten ab 80 Euro für 24 Stunden, Letztere ab 40 Euro. Die Preise beinhalten eine Haftpflichtversicherung. Auf Wunsch können Kunden auch eine zusätzliche Versicherung mit Selbstbeteiligung abschließen, die selbst verschuldete Schäden abdeckt. Für die Custom-Motorräder müssen Mieter je nach Modell zudem eine Kaution in Höhe von 500 oder 800 Euro hinterlegen. Die der Roller schlägt mit 200 Euro zu Buche. Potenzielle Kunden sollten Erfahrung im Fahren von Motorrädern mitbringen. easyridermallorca.com

Der Anbieter ist auf Custom-Motorräder spezialisiert. / Easy Rider

Palma Riders

Dieser Anbieter, der neben Rollern ebenfalls Motorräder mit großem Hubraum anbietet, hat zwei Geschäfte in Palma: im Carrer Arxiduc Lluis Salvador, 19 (Zentrum), und im Carrer Bellamar, 20 (Can Pastilla). Auf Wunsch bringen Ihnen die Mitarbeiter die Gefährte – 125er- oder 300er-Roller oder Schaltmotorräder (125 bis 1.300 Kubikzentimeter) auch zum Flughafen. Wie die Mitbewerber ruft Palma Riders je nach Jahreszeit und Modell andere Preise auf. Die Roller kosten zwischen 20 und 65 Euro pro Tag, die Motorräder zwischen 60 und 130 Euro pro Tag. Die Basisversicherung ist inklusive. Die Premiumversicherung kostet 5 Euro pro Tag, die Vollkaskoversicherung („Excellence“) 15 Euro pro Tag. Hinzu kommt, je nach Versicherung, eine Kaution von 50, 150 oder 250 Euro für bis zu 400-Kubikzentimeter-Motorräder und 500 oder 900 Euro für die größeren Motorräder. palmariders.com

Palma Bay Vespa Rental

Dieser Anbieter mit Sitz im Carrer Francesc Sancho, 24, in Palmas Stadtviertel Arxiduc ist auf den Verleih von Vespas spezialisiert und hat 62 Fahrzeuge im Programm, darunter 50er-, 125er- und 300er-Modelle. Die Tagespreise liegen je nach Modell bei ab 23 beziehungsweise ab 68 Euro. Wie bei anderen Anbietern auch wird es billiger, je länger man die Gefährte leiht. Eine Basisversicherung (Haftpflicht) ist in den genannten Preisen enthalten. Wer will, kann eine Zusatzversicherung mit einer Selbstbeteiligung von 300 Euro abschließen (ab 6 Euro pro Tag für zwei Tage). Die Preise dafür erfragt man am besten auf der Website. Die 50er- oder 125er-Modelle gibt es mit dem B-Führerschein. Für die 300er-Vespas ist wie bei Mitbewerbern auch der Motorradführerschein A oder A2 notwendig. Fahrer müssen bei diesem Anbieter mindestens 18 Jahre alt sein und eine Kaution von 350 Euro hinterlegen. palmabayvesparental.com

