El Corte Inglés: Ein Muss für Luxus-Shopping, Gourmet-Erlebnisse und exklusive Services

Die Kaufhäuser von El Corte Inglés in Palma (Avenidas und Jaime III) sind ein absolutes Muss für alle internationalen Besucher, die das Stadtzentrum erkunden und ein einzigartiges Shopping- und Gastronomieerlebnis genießen möchten. Mit dem Anspruch, exzellenten Kundenservice zu bieten, finden Besucher auf mehreren Etagen eine breite Auswahl an internationalen Marken und lokaler Handwerkskunst in den Bereichen Mode, Accessoires, Schuhe, Schmuck, Uhren und Kosmetik – ebenso wie ein ausgesuchtes Sortiment in den Bereichen Wohnen, Technik und Sport.

Im Gourmet Club und den Restaurantbereichen entdecken Kunden eine kulinarische Welt mit einer Auswahl an Gourmet-Marken und den erlesensten lokalen und internationalen Delikatessen – ergänzt durch ein sorgfältig zusammengestelltes gastronomisches Angebot. Ein besonderes Highlight ist der Besuch der fünften Etage im El Corte Inglés an der Jaime III, wo Besucher den besten Blick über die Stadt genießen und dabei exquisite Küche auf höchstem Niveau erleben können. Besucher können die beste Aussicht auf Palma genießen und gleichzeitig hochwertige Küche erleben. Von dort aus lässt sich das kulturelle Erbe Palmas entdecken – allen voran die beeindruckende Kathedrale.

Genießen Sie vom Corte Inglés in der Einkausstraße Jaume III aus den Blick über die Altstadt von Palma. / El Corte Inglés

El Corte Inglés verkörpert die spanische Gastfreundschaft durch seine exklusiven Services und einzigartigen Räume, die dafür sorgen, dass sich internationale Kunden besonders wohl und geschätzt fühlen. Die Filialen in Palma verfügen zudem über ein spezialisiertes, mehrsprachiges Team, sowie Concierge-Service, private Räume, Personal Shopper, „handsfree shopping“ (freihändiges Einkaufen), maßgeschneiderte Schneiderei und die exklusive 10%-Reward-Karte, von der nur internationale Kunden profitieren können.

Yacht-Provisionierungsservice

Jede dieser exklusiven Leistungen wurde sorgfältig konzipiert, um ein außergewöhnliches Einkaufserlebnis zu schaffen. Zusätzlich bietet El Corte Inglés auf Mallorca einen besonderen Yacht-Provisionierungsservice an. Kunden können ihre Bestellungen – ob Lebensmittel oder andere Waren aus dem Kaufhaus – aufgeben und sich diese in jeden Hafen der Insel direkt auf ihr Boot liefern lassen.

Zudem betreibt das Unternehmen zwei spezielle Yacht-Provisionierungs-Geschäfte in Puerto Portals und Port Adriano, in denen Sie alles finden, was Sie für einen gelungenen Yachtausflug entlang der wunderschönen mallorquinischen Küste benötigen. Ein weiterer exklusiver Service von El Corte Inglés ist die Organisation von maßgeschneiderten Events für MICE-Tourismusgruppen (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions). Diese Veranstaltungen verbinden ein hochwertiges gastronomisches Angebot mit einem begleiteten Shopping-Erlebnis in den Filialen – eine außergewöhnliche Möglichkeit, eine Cocktailparty mit gezieltem Einkaufen auf der Insel zu verbinden.