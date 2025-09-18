Zum Hauptinhalt springenZum Seitenende springen

El Corte Inglés: Ein Muss für Luxus-Shopping, Gourmet-Erlebnisse und exklusive Services

El Corte Inglés bietet auf der Insel einen Yacht-Provisionierungsservice an, der es Kunden ermöglicht, Bestellungen (für Lebensmittel oder andere Waren aus dem Kaufhaus) aufzugeben und sich diese direkt an ihr Boot in jeden Hafen der Insel liefern zu lassen

Bei El Corte Inglés finden Sie eine große Auswahl an internationalen Marken und lokaler Handwerkskunst in den Bereichen Mode, Accessoires, Schuhe, Schmuck, Uhren und Kosmetik sowie Produkte für Wohnen, Technik und Sport.

Bei El Corte Inglés finden Sie eine große Auswahl an internationalen Marken und lokaler Handwerkskunst in den Bereichen Mode, Accessoires, Schuhe, Schmuck, Uhren und Kosmetik sowie Produkte für Wohnen, Technik und Sport. / El Corte Inglés

Salomé Wirsinger

Die Kaufhäuser von El Corte Inglés in Palma (Avenidas und Jaime III) sind ein absolutes Muss für alle internationalen Besucher, die das Stadtzentrum erkunden und ein einzigartiges Shopping- und Gastronomieerlebnis genießen möchten. Mit dem Anspruch, exzellenten Kundenservice zu bieten, finden Besucher auf mehreren Etagen eine breite Auswahl an internationalen Marken und lokaler Handwerkskunst in den Bereichen Mode, Accessoires, Schuhe, Schmuck, Uhren und Kosmetik – ebenso wie ein ausgesuchtes Sortiment in den Bereichen Wohnen, Technik und Sport.

Im Gourmet Club und den Restaurantbereichen entdecken Kunden eine kulinarische Welt mit einer Auswahl an Gourmet-Marken und den erlesensten lokalen und internationalen Delikatessen – ergänzt durch ein sorgfältig zusammengestelltes gastronomisches Angebot. Ein besonderes Highlight ist der Besuch der fünften Etage im El Corte Inglés an der Jaime III, wo Besucher den besten Blick über die Stadt genießen und dabei exquisite Küche auf höchstem Niveau erleben können. Besucher können die beste Aussicht auf Palma genießen und gleichzeitig hochwertige Küche erleben. Von dort aus lässt sich das kulturelle Erbe Palmas entdecken – allen voran die beeindruckende Kathedrale.

Genießen Sie vom Corte Inglés in der Einkausstraße Jaume III aus den Blick über die Altstadt von Palma.

Genießen Sie vom Corte Inglés in der Einkausstraße Jaume III aus den Blick über die Altstadt von Palma. / El Corte Inglés

El Corte Inglés verkörpert die spanische Gastfreundschaft durch seine exklusiven Services und einzigartigen Räume, die dafür sorgen, dass sich internationale Kunden besonders wohl und geschätzt fühlen. Die Filialen in Palma verfügen zudem über ein spezialisiertes, mehrsprachiges Team, sowie Concierge-Service, private Räume, Personal Shopper, „handsfree shopping“ (freihändiges Einkaufen), maßgeschneiderte Schneiderei und die exklusive 10%-Reward-Karte, von der nur internationale Kunden profitieren können.

Yacht-Provisionierungsservice

Jede dieser exklusiven Leistungen wurde sorgfältig konzipiert, um ein außergewöhnliches Einkaufserlebnis zu schaffen. Zusätzlich bietet El Corte Inglés auf Mallorca einen besonderen Yacht-Provisionierungsservice an. Kunden können ihre Bestellungen – ob Lebensmittel oder andere Waren aus dem Kaufhaus – aufgeben und sich diese in jeden Hafen der Insel direkt auf ihr Boot liefern lassen.

Zudem betreibt das Unternehmen zwei spezielle Yacht-Provisionierungs-Geschäfte in Puerto Portals und Port Adriano, in denen Sie alles finden, was Sie für einen gelungenen Yachtausflug entlang der wunderschönen mallorquinischen Küste benötigen. Ein weiterer exklusiver Service von El Corte Inglés ist die Organisation von maßgeschneiderten Events für MICE-Tourismusgruppen (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions). Diese Veranstaltungen verbinden ein hochwertiges gastronomisches Angebot mit einem begleiteten Shopping-Erlebnis in den Filialen – eine außergewöhnliche Möglichkeit, eine Cocktailparty mit gezieltem Einkaufen auf der Insel zu verbinden.

THEMEN

RRSS WhatsAppURL kopieren

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Nach Vertrauensbruch gegenüber Peggy Jerofke: 'Goodbye Deutschland'-Auswanderer Steff Jerkel feiert seinen 57. Geburtstag alleine in Deutschland
  2. Deutscher Polizist misshandelte jahrelang seine Frau – Festnahme in Cala Ratjada
  3. Kult-Biergarten in Cala Ratjada: Ein mallorquinisches Ehepaar begeistert deutsche Urlauber seit 38 Jahren mit Schlager und Erdbeerkuchen
  4. Ich muss essen und leben': So rechtfertigt sich ein Unternehmer, der 19 große Ferienvillen ohne Lizenz vermietet
  5. Ich bringe dich und deinen Sohn um': Messer-Attacke in Cala Ratjada
  6. Umbau-Chaos auf Mallorca: Vier-Sterne-Hotel Vell Marí macht überraschend dicht
  7. Explosive Umfrage: Mehrheit auf den Balearen sieht Tourismus als Problem
  8. Autofahrer stoppt Urlauberbus mitten auf der Autobahn, eine Frau fährt ohne Reifen: Was ist auf Mallorcas Straßen los?

Graffiti in einer Höhle auf Mallorca: Urlauber auf frischer Tat ertappt

Graffiti in einer Höhle auf Mallorca: Urlauber auf frischer Tat ertappt

Diese deutschsprachigen Promis können Sie gerade auf Mallorca antreffen

Diese deutschsprachigen Promis können Sie gerade auf Mallorca antreffen

Exklusiv und diskret: Bilder der Zehn-Jahres-Feier im T Golf Calvià

Exklusiv und diskret: Bilder der Zehn-Jahres-Feier im T Golf Calvià

Erst die Party, dann Besuch aus Dubai: T Golf Calviâ feiert mit Diskretion Geburtstag

Erst die Party, dann Besuch aus Dubai: T Golf Calviâ feiert mit Diskretion Geburtstag

Nach Brand in Deutschem Eck: War´s das endgültig mit dem eigenen Lokal von Lorenz Büffel?

Nach Brand in Deutschem Eck: War´s das endgültig mit dem eigenen Lokal von Lorenz Büffel?

El Corte Inglés: Ein Muss für Luxus-Shopping, Gourmet-Erlebnisse und exklusive Services

El Corte Inglés: Ein Muss für Luxus-Shopping, Gourmet-Erlebnisse und exklusive Services

Fremdenverkehrsverband zeichnet Mallorca Zeitung aus

Fremdenverkehrsverband zeichnet Mallorca Zeitung aus

Merz bei Sánchez in Madrid: Bei diesen Themen kriselt es zwischen Spanien und Deutschland

Merz bei Sánchez in Madrid: Bei diesen Themen kriselt es zwischen Spanien und Deutschland
Tracking Pixel Contents