Fast alle Flüge am Airport Mallorca sind verspätet – das ist der Grund

Am Flughafen Mallorca sind am Dienstagvormittag (23.9.) die meisten Flüge verspätet. Sowohl bei den ankommenden als auch bei den startenden Maschinen kommt es zu Verzögerungen, die in den meisten Fällen zwischen 30 und 60 Minuten betragen. Vereinzelt müssen Fluggäste aber deutlich länger warten. Eine Tuifly-Maschine, die um 12.40 Uhr von der Insel aus in Richtung Birmingham starten sollte, wird wohl erst zwei Stunden später abheben.

Das sagt die Flughafen-Sprecherin

Eine Sprecherin des Airports erklärte auf MZ-Anfrage lapidar, die schlechten Wetterbedingungen seien für die vielen Verzögerungen verantwortlich. Details nannte sie keine. Deshalb ist unklar, ob die Wetterbedingungen über dem Meer nördlich von Mallorca die Situation hervorgerufen haben. Auch die spanische Flugsicherung Enaire erklärte am Dienstagvormittag auf der Plattform X, dass es aufgrund der Wetterbedingungen am Airport Mallorca zu Problemen kommen könnte. Dafür, dass die Verspätungen mit dem Drohnen-Vorfall am Flughafen in Kopenhagen zu tun haben, gibt es bislang keine Hinweise. Am Airport der dänischen Hauptstadt waren in der Nacht auf Dienstag mehrere Drohnen in den Luftraum eingedrungen, was zu einer zeitweisen Sperrung des Flughafens führte.

Der spanische Wetterdienst Aemet hat für Dienstag im Norden, Westen und Osten Mallorcas die Warnstufe Gelb ausgegeben. Die tatsächliche Situation ist bislang aber eher ruhig. So ist es im Laufe des Vormittags laut Wetterradar zu vereinzelten Niederschlägen gekommen. Von Ausnahmesituationen ist bislang allerdings nichts bekannt. Der spanische Wetterdienst Aemet hat bislang lediglich bekanntgegeben, dass es in Port de Pollença im Norden der Insel zu stärkeren Niederschlägen gekommen war. 29 Liter pro Quadratmeter seien in den vergangenen 24 Stunden gefallen, hieß es am Dienstag um 8 Uhr morgens. In Pollença fielen 8 Liter pro Quadratmeter. Ansonsten gab es vereinzelte Niederschläge in der Tramuntana.

Immer wieder Verspätungen

Am Airport der Insel kommt es bei schlechtem Wetter immer wieder zu Verspätungen. Teilweise wird sogar der Betrieb eingestellt und ankommende Maschinen werden auf andere Flughäfen auf den Nachbarinseln oder auf dem Festland umgeleitet.

Beatriz González, die Sprecherin der Fluglotsen-Gewerkschaft, erklärte 2024 im MZ-Interview: "Bei einem Unwetter müssen die Flugzeuge von ihrer geplanten Route abweichen, um nicht in das Gewitter zu geraten. Andere Flieger sind unter Umständen nicht vom schlechten Wetter betroffen. So wird unser Zeitplan durcheinandergewirbelt. Um bei den vielen Änderungen die Sicherheit zu gewährleisten, wird die Kapazität pro Stunde heruntergesetzt."