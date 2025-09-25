Wasser-Chaos am Flughafen Mallorca: Überflutung am Gate C46

Noch ein bisschen Pool-Feeling vor dem Abflug gefällig? Am Flughafen Mallorca ist es am Donnerstagmorgen (25.9.) zu Überflutungen gekommen. Unkontrolliert flossen die Wassermassen den Bereich auf Höhe des Gate C46, von dem aus viele Flüge nach Deutschland gehen. Eine Sprecherin des Flughafens bestätigte den Vorfall gegenüber der MZ.

Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet, habe ein Mitarbeiter des Assistenzdienstes für Personen mit eingeschränkter Mobilität beim Rückwärtsrangieren mit einem Service-Buggy versehentlich einen Hilfsschlauch der Feuerwehr getroffen, der für Notfälle im Brandfall vorgesehen ist.

Passagiere wateten durch die Wassermassen

Dabei sei der Schlauch gerissen und habe die Überflutung verursacht. Drei Stunden lang floss das Wasser laut "Diario de Mallorca" unkontrolliert auf den Boden. Passagiere und Angestellte standen knöcheltief im Wasser. Das Flughafenpersonal versuchte, das Wasser mit Reinigungsbürsten hinauszuschaffen, während die Reisenden versuchten, den großen Pfützen auszuweichen, um ihr Gepäck zu schützen und nicht nass zu werden.

"Waren keine drei Stunden"

Eine Sprecherin des Flughafens spielte den Vorfall herunter. Gegen 10 Uhr sei der Schlauch gerissen. Auswirkungen auf den Flugverkehr habe es nicht gegeben, die Passagiere seien auch nicht zu Schaden gekommen. "Seit einer Stunde ist das Problem schon wieder behoben und das Wasser aufgewischt", sagte die Sprecherin um 11.40 Uhr. Drei Stunden sei folglich völlig übertrieben.

Kurioserweise hat der Flughafen Mallorca immer wieder ein Wasserproblem. Normalerweise regnet es ins Terminal rein. Zuletzt krachte auch ein Stück Decke in den Gang während der Bauarbeiten im Airport. Dabei wurde glücklicherweise niemand verletzt. Es wirft aber schon Fragen auf, warum es immer wieder zu solchen Zwischenfällen kommt.