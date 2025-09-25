Neue Luxusroute: Bald gibt es eine Direktverbindung zwischen Mallorca und Abu Dhabi

Der Flughafen Mallorca bekommt eine neue Verbindung: Etihad Airways, die nationale Fluggesellschaft der Vereinigten Arabischen Emirate, hat am Donnerstag (25.9.) angekündigt, ab nächsten Sommer von Abu Dhabi nach Palma zu fliegen. Im Juni 2026 soll es losgehen.

Die Route ist ein weiterer Meilenstein – erst kürzlich wurde der Direktflug von Air Canada zwischen Montreal und Palma angekündigt, der ebenfalls im kommenden Sommer starten wird, was in der Tourismusbranche für Begeisterung gesorgt hat.

Drei wöchentliche Flüge, private Suiten

Ab dem 12. Juni 2026 wird die Fluggesellschaft drei wöchentliche Flüge durchführen und so "die einzige Direktverbindung zwischen Asien und Palma sein, die ein neues Tor nach Ibiza und zu den restlichen Balearen öffnet". Die Flüge finden dienstags, freitags und sonntags statt, mit Abflug um 2.55 Uhr in Abu Dhabi und Ankunft in Palma um 8.15 Uhr. Von Palma aus startet der Flug an denselben Tagen um 10.30 Uhr und kommt um 19.00 Uhr in Abu Dhabi an. Tickets sind bereits auf der Website des Unternehmens erhältlich.

Die Flüge werden mit dem neuen Airbus Etihad A321LR durchgeführt, einem Single-Aisle-Flugzeug. Es verfügt über private Suiten mit verschließbaren Türen für Passagiere der First Class, zurücklehnende Betten in der Business Class und hochmoderne Economy-Sitze.

"Eines der Parade-Inselziele Europas"

Mit dieser saisonalen Route öffnet sich eine Tür für kaufkräftige Urlauber aus dem Nahen Osten und Asien. Etihad bewirbt die Verbindung nach Mallorca als "einen der Sommerflüge zu einem der Parade-Inselziele Europas" und preist die Qualitäten ihrer neuen Destination – "von goldenen Stränden bis hin zu gotischen Kathedralen, Tapas-Bars und türkisblauen Buchten". Palma wird nun zum 29. von Etihad in diesem Jahr angekündigten Ziel, heißt es in einer Pressemitteilung der Airline. /bro