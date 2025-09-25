Stimmen Sie ab: In welche andere außereuropäische Stadt sollte es von Mallorca aus Direktflüge geben?

Sonnenuntergang am Strand von Bandos, einer privaten Insel nahe Male, dem Zentrum der Malediven. Mit an die Malediven erinnernden Fotos vor traumhafter Strandkulisse hat der indische Premierminister für diplomatische Spannungen gesorgt. (zu dpa "Malediven und Indien streiten um die besten Strände") / Foto: Sabrina Hentschel/dpa