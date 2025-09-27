Luxus auf dem Berg mit Traumblick – Rundgang durch das Purobeach Resort in Santa Ponça

Auf der Karte bei Google Maps wundert man sich zunächst über den Standort des neuesten Babys der Puro Group, das Purobeach Resort in Santa Ponça. Ein Strand-Resort oben auf dem Berg über dem Ort, Hunderte Meter vom Strand entfernt? Betritt man aber das Foyer des Ende August eröffneten Fünf-Sterne-Hauses, versteht man, warum sich die Gruppe für diese Lage entschieden hat. Schon vom Moment der Ankunft in der großzügigen Eingangshalle fällt der Blick auf den Pool und vor allem das Meer.

Von der Terrasse am „Beachclub“ aus öffnet sich der Panoramablick über die gesamte Bucht von Santa Ponça. „Wir haben sehr schnell das Potenzial dieser Lage gesehen“, sagt der Direktor Pablo González. Vor der Übernahme durch die Puro Group und einer kompletten Renovierung war der Gebäudekomplex ein in die Jahre gekommenes Drei-Sterne-Hotel. Die Puro Group wollte bereits seit Jahren ein Resort auf der Insel eröffnen, war aber auf der Suche nach einem Standort vorher nicht fündig geworden.

Der Wellness-Bereich mit Liegen. | FOTO: ANA B. MUÑOZ

Ausgangspunkt für weitere Resorts

Die Investition von rund 20 Millionen Euro steuerte ein US-amerikanischer Fonds bei, Puro ist für den Betrieb des 160-Betten-Hotels verantwortlich. Für das Unternehmen ist das der Ausgangspunkt für weitere Resorts, die entstehen sollen. Aber warum ein Resort auf einer Insel, die kulturell und gastronomisch doch so viel zu bieten hat? „Wir wollen, dass die Kunden möglichst den ganzen Tag bei uns verbringen“, sagt González entwaffnend ehrlich. Es gebe alles, was das Herz begehre: das Puro Café zum Frühstück, den Beachclub, der von 12 bis 19 Uhr geöffnet ist und wo es Mittagessen, Cocktails und dazu Musik gibt. Und abends dann das Restaurant Ona, wo zum Sonnenuntergang à la carte gespeist wird.

Die Bar im großzügigen Foyer. | FOTO: ANA B. MUÑOZ

All-inclusive gibt es hier nicht, die Kunden schätzten vor allem Bed & Breakfast, sagt González. Zum Start gibt es diese Saison Halbpension. „Aber das werden wir wohl im kommenden Jahr nicht mehr anbieten.“ Weniger Verpflegung, dafür mehr Sport: Zur Eröffnung steht zwar nur ein provisorisches Fitnessstudio zur Verfügung. „Im kommenden Jahr wollen wir aber Crossfit anbieten. Dazu sollen mehrere Padeltennis-Felder kommen, vielleicht auch noch ein Tenniscourt“, sagt González. Dafür wird gegenüber dem Hotel gerade ein Grundstück hergerichtet.

Es gibt fünf verschiedene Zimmerkategorien, vom Doppelzimmer bis hin zur sogenannten Signature Suite, die schon eher einer kleinen Wohnung als einem Hotelzimmer entspricht. Für die Architektur, die unaufdringliche Einrichtung und die mediterranen Farben war das auf Mallorca gegründete Architekturbüro CMV zuständig, das inzwischen international arbeitet und bereits zahlreiche Preise eingeheimst hat.

Zimmer unter der Woche ab 177 Euro pro Nacht

Beim Besuch der MZ ist das Haus gut besucht. Am und im Hauptpool tummeln sich auffällig viele junge Paare. „Das ist unsere Hauptzielgruppe“, erklärt Pablo González. Wobei jung in diesem Fall die Altersgruppe 30 bis 45 umfasst. Vor allem sind das Menschen, die früh zu einigem Geld gekommen sind und das auch gerne ausgeben. Die Preise für die Doppelzimmer variieren stark je nach Wochentag. Im günstigsten Fall sind die Zimmer unter der Woche ab 177 Euro pro Nacht zu bekommen, die teuersten für 441 Euro. Am Wochenende wird es dann teurer: Da gibt es dann die günstigsten Angebote ab 236 Euro, die noble Signature Suite für 474 Euro. Zusätzlich zu den Übernachtungskosten lassen die Gäste einiges an Geld für Verpflegung direkt im Resort. Der Auslastung tun diese Preise offensichtlich keinen Abbruch.

Weniger los ist noch im Wellness-Bereich, wo Sauna und Dampfbad an diesem heißen Tag vergeblich auf Besucher warten. Auch auf den Massageliegen hat es sich noch niemand bequem gemacht. In den Herbstmonaten dürften vor allem die Massagen und Gesichtsbehandlungen stärker nachgefragt werden, glaubt die freundliche Dame im Wellness-Bereich. Auch hier kann man einiges an Geld ausgeben: Für ein siebentägiges Erneuerungsprogramm mit dem Namen „Island Glow“ werden 749 Euro pro Person fällig.

Abonnieren, um zu lesen