Die schönsten Buchten für Bootsausflüge auf Mallorca: Vor Anker an der Westküste

Die Westküste bietet mit die spektakulärsten Aussichten auf Mallorca. Die Saison auf dem Meer liegt zwar in den letzten Zügen, nun im September sind die Bedingungen aber oftmals wunderbar. Die Hitze hat nachgelassen und das Wasser ist angenehm warm. Wer sich ein Boot bei den vielen Charteranbietern mieten möchte, sollte vorab sein Ziel schon im Kopf haben. Denn das Bootserlebnis besteht nicht nur aus der Fahrt, sondern vor allem aus dem Ankern in den schönen Buchten der Insel. Als Ausgangspunkt bietet sich Port de Sóller an, wo kleine Boote mit Bootsführer vermietet werden und es eine große Bandbreite an Angeboten und Zielen gibt.

Als Ratgeber für Mallorcas Häfen und Küstenlandschaften empfiehlt sich das Buch „Portbook Mallorca“ von Martin Muth (2024 aktualisiert, 24,90 Euro, Verkaufsstellen: portbook-mallorca.com). Es bietet einen ersten Einblick in die verschiedenen Buchten und Häfen der balearischen Inseln sowie kleine praktische Tipps zum Ankern oder zur Einkehr an den jeweiligen Stränden.

Sa Calobra

In der Hochsaison dürfte der Ausflug zu Mallorcas eindrucksvollsten Felsenschlucht auf dem Meer einfacher sein als über die Serpentinenstraße. Die Wassertiefe ist mit zehn bis über 20 Meter sehr unterschiedlich. „Den Anker unbedingt gut einfahren“, rät Martin Muth. Geankert wird auf Fels, Kies oder Lehm. Der Schwimmbereich ist mit Bojen abgegrenzt. Wer will, kann an Land schwimmen und ein paar Schritte in den Torrent de Pareis hineingehen. Auf dem felsigen Boden sollten Badeschuhe mitgenommen werden.

Cala Deià

Einen bequemen Platz am Steinstrand der Cala Deià zu finden, ist schier unmöglich. Schon deshalb bietet sich die Anreise mit dem Boot an. Von Port de Sóller südwestlich die Küste entlang sind es lediglich drei Seemeilen. Das Wasser ist beim Ankern etwa zehn Meter tief. Sehr schöner Blick auf die Berge.

Sa Foradada

Mallorcas wohl bekanntestes Loch lässt sich vom Meer aus einer anderen Perspektive betrachten. Von Port de Sóller aus sind es fünf Seemeilen bis kurz hinter Cala Deià. Das Ankern ist bei über 15 Meter Wassertiefe schwierig, dafür gibt es in der Bucht aber immerhin genügend Platz. Kleine Boote können im Mini-Hafen unterhalb des Restaurants anlegen. Von dort ist der Weg bis hinauf zum Aussichtspunkt und Son Marroig möglich.

Port de Valldemossa

Für ein Mittagessen bietet sich das Ankern im Hafen von Valldemossa an. Das geht aber nur mit einem kleinen Boot. In den Restaurants gibt es eine größere Auswahl an Paella- und Fischgerichten. Wer außerhalb des Hafens den Anker wirft, kann sich auf eine Wassertiefe von fünf bis zehn Metern einstellen.

Cala Tuent

Wer mit dem Boot kommt, umgeht das Parkchaos an Land. Nordöstlich geht es von Port de Sóller keine fünf Seemeilen die Küste entlang. Die Aussicht ist famos. In der Bucht schaut man vom Meer aus auf den Puig Major. Der Felsstrand lädt zum Schnorcheln ein. Geankert wird auf sandigem Boden in vier bis zehn Meter Tiefe. Passen Sie auf, dass Sie sich mit dem Boot nicht zu sehr den Badenden nähern. Die Absperrung ist sehr nah am Strand.

