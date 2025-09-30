Hitze-Chaos im Mallorca-Flieger: Crew schmeißt Passagiere raus und fliegt leer in Richtung Kassel

Am Sonntag (21.9.) ist es auf dem geplanten Flug von Mallorca nach Kassel mit der spanischen Fluggesellschaft Alba Star zu chaotischen Zuständen gekommen. Betroffene Passagiere berichten gegenüber der MZ von großer Hitze an Bord, fehlenden Informationen und einem Flugzeug, das schließlich ohne Fluggäste abhob.

Zu den Betroffenen gehören unter anderem Maureen D. und Ina M., zwei Leserinnen der MZ, die unabhängig voneinander ähnliche Erlebnisse schildern. Beide hatten über Reiseveranstalter einen Rückflug nach Deutschland gebucht und saßen am Sonntagnachmittag zunächst im Flieger, der um 15.30 Uhr abheben sollte.

Hitze war nicht zu ertragen

Statt des geplanten Starts mussten die Passagiere jedoch rund 90 Minuten in der Maschine ausharren. Da die Klimaanlage offenbar nicht funktionierte, sei es unerträglich heiß gewesen. "Es war Horror", erklärt Maureen D. "Wir wären in Ohnmacht gefallen, wenn wir nicht schließlich ausgestiegen wären." Die zunehmend wütenden Passagiere hätten sich bei der Crew beschwert – und seien schließlich aufgefordert worden, den Flieger zu verlassen. "Wir haben unsere Koffer zurückbekommen, aber keinerlei Info erhalten", sagt Ina M. Zurück im Terminal war die Verwirrung groß. Klare Ansagen habe es keine gegeben, erzählen die Urlauberinnen.

Maschine flog ohne Passagiere los

Besonders für Unverständnis sorgte der weitere Verlauf: Das Flugzeug hob später ohne Passagiere in Richtung Kassel ab. Gegenüber den Reiseveranstaltern soll die Airline mitgeteilt haben, die Passagiere hätten freiwillig den Flieger verlassen. Das sei nicht richtig, betonen die Urlauberinnen. Sie hätten keine Wahl gehabt.

Für Ersatzflüge sorgten schließlich die Reiseveranstalter. Maureen D. bekam noch am selben Abend einen Platz im Flieger nach Erfurt. Von dort aus organisierte ihr Anbieter ein Taxi bis nach Kassel. Ina M. wurde auf einen Flug nach Köln umgebucht und startete erst 24 Stunden nach der ursprünglichen Abflugzeit. Eine Anfrage der MZ bei Alba Star zu dem Vorfall blieb unbeantwortet.