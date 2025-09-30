Nach dem Unwetter auf Mallorca: Immer noch zahlreiche Verspätungen am Flughafen

Das Unwetter, das seit Montag (29.9.) und in der Nacht auf Dienstag über Mallorca gezogen ist, sorgt weiter für Verspätungen am Flughafen. Während sich die Wetterlage – im Gegensatz zur Nachbarinsel Ibiza – weitgehend beruhigt hat, müssen Passagiere am Airport teilweise bis zu zwei Stunden auf ihren Abflug warten. Betroffen sind auch zahlreiche Maschinen, die in Richtung Deutschland und der Schweiz starten sollen. Auch bei den ankommenden Flügen gibt es Verzögerungen.

Verspätungen nicht ungewöhnlich

Die Situation ist nicht ungewöhnlich. Am Airport der Insel kommt es bei schlechtem Wetter immer wieder zu Verspätungen. Teilweise wird sogar der Betrieb eingestellt und ankommende Maschinen werden auf andere Flughäfen auf den Nachbarinseln oder auf dem Festland umgeleitet. Beatriz González, die Sprecherin der Fluglotsen-Gewerkschaft, erklärte 2024 im MZ-Interview: "Bei einem Unwetter müssen die Flugzeuge von ihrer geplanten Route abweichen, um nicht in das Gewitter zu geraten. Andere Flieger sind unter Umständen nicht vom schlechten Wetter betroffen. So wird unser Zeitplan durcheinandergewirbelt. Um bei den vielen Änderungen die Sicherheit zu gewährleisten, wird die Kapazität pro Stunde heruntergesetzt."

Teilweise muss es nicht einmal auf der Insel regnen, damit es zu Verzögerungen im Flugverkehr kommt. Häufig reicht es, wenn sich die Gewitter über dem Meer – und damit in den Einflugschneisen – befinden. So geschah es etwa am 23. September, als die meisten Flüge auf Mallorca Verspätung hatten, obwohl auf der Insel kaum ein Tropfen gefallen war.

So geht es weiter mit dem Wetter

Auf Mallorca ist das Unwetter derweil weitgehend vorbei. Der spanische Wetterdienst Aemet hat die Wetterwarnungen für Dienstag zurückgefahren, spätestens ab 15 Uhr ist keine mehr aktiv. Der Himmel bleibt bewölkt, vereinzelt kann auch die Sonne scheinen. Die Höchstwerte liegen bei 27 Grad in der Gemeinde Llucmajor.