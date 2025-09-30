Ryanair-Flug nach Ibiza wegen Unwetter umgeleitet – Passagiere stranden auf Mallorca

Das Unwetter, das auf Mallorcas Nachbarinsel Ibiza für Überschwemmungen gesorgt hat, hat den Passagieren eines Ryanair-Flugs eine weitgehend schlaflose Nacht beschert. Die in Madrid mit einstündiger Verspätung gestartete Maschine mit der Flugnummer FR2048 sollte in der Nacht auf Dienstag (30.9.) am Flughafen Es Codolar landen. Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Ibiza" berichtet, soll der Pilot mehrere Landeversuche zwischen Blitzen und heftigen Windböen unternommen haben. Schließlich sei der Flieger nach Palma umgeleitet worden. Dort kamen die Passagiere gegen 1.30 Uhr an.

Leise Ansage auf Englisch

Eine ganze Weile hätten die rund hundert Passagiere in der Maschine ausharren müssen, ohne dass sich die Crew um sie gekümmert habe. Schließlich habe es eine ausschließlich auf Englisch gehaltene Ansage gegeben, dass man die Nacht am Flughafen verbringen werde und der Flieger um 8 Uhr in Richtung Ibiza abheben würde. Da der Lautsprecher sehr leise eingestellt war und auch aufgrund der Sprachbarriere verstanden einige Passagiere nicht, was ihnen mitgeteilt worden war.

Familien mit Kindern

Unter den Fluggästen waren auch einige Familien mit kleinen Kindern. Eine norwegische Mutter reiste alleine mit ihren drei Jahre und sechs Monate alten Söhnen. Ihr gelang es, ein Hotelzimmer in der Nähe des Flughafens zu finden. Dort kam sie gegen 4 Uhr an. Um 6 Uhr musste die Familie wieder aufstehen, um zurück zum Flughafen zu fahren. Eine andere Familie mit einem kleinen Kind verbrachte die Nacht direkt am Airport.

Besonders lang wurde die Reise für Pablo, der aus Argentinien kommend auf dem Weg nach Ibiza war. Durch den unfreiwilligen Stopp in Palma wurde der letzte Abschnitt der Strecke zum längsten Teil der Reise. Zuvor war er von Buenos Aires nach New York und von dort nach Madrid geflogen.

Schließlich landeten die Passagiere gegen 9 Uhr auf Ibiza. Viele beklagten die mangelnde Informationspolitik der Airline. Nicht einmal Getränkegutscheine habe man für den Aufenthalt in Palma bekommen.