Erneut zahlreiche Verspätungen am Flughafen Mallorca

Die ersten Regenfälle am Montagmittag (13.10.) haben am Flughafen Mallorca zu zahlreichen Verspätungen geführt. Wie so häufig bei Unwettern in den vergangenen Monaten müssen Passagiere am Nachmittag mit Verzögerungen rechnen, die teilweise weit über eine Stunde betragen können. Auch wenn die Niederschläge auf Mallorca selbst bislang eher moderat ausfielen, dürfte die Lage auf dem Meer wesentlich zu den Einschränkungen im Flugverkehr beitragen.

Warnstufe Gelb

Seit 14 Uhr und bis Mitternacht hat der spanische Wetterdienst Aemet Warnstufe Gelb wegen Regen und Gewitter ausgerufen. Die Wetterwarnung gilt auf der gesamten Insel. Bereits vorher kam es unter anderem in Palma zu vereinzelten Schauern. Die Temperaturen erreichen die 26 Grad in Palma, im Rest der Insel ist es nur unwesentlich kühler.

Die Situation ist nicht ungewöhnlich. Am Airport der Insel kommt es bei schlechtem Wetter immer wieder zu Verspätungen. Teilweise wird sogar der Betrieb eingestellt und ankommende Maschinen werden auf andere Flughäfen auf den Nachbarinseln oder auf dem Festland umgeleitet. Beatriz González, die Sprecherin der Fluglotsen-Gewerkschaft, erklärte 2024 im MZ-Interview: "Bei einem Unwetter müssen die Flugzeuge von ihrer geplanten Route abweichen, um nicht in das Gewitter zu geraten. Andere Flieger sind unter Umständen nicht vom schlechten Wetter betroffen. So wird unser Zeitplan durcheinandergewirbelt. Um bei den vielen Änderungen die Sicherheit zu gewährleisten, wird die Kapazität pro Stunde heruntergesetzt."

Warnstufe Orange am Dienstag

Am Dienstag geht es weiter mit dem Schmuddelwetter. Zwischen Mitternacht und 18 Uhr gilt auf der ganzen Insel Warnstufe Orange wegen Regen und Gewitter. Danach wird die Wetterwarnung bis Mitternacht auf Gelb herabgestuft. Die Höchstwerte liegen bei rund 24 Grad. Passagiere müssen damit rechnen, dass es auch hier zu massiven Verspätungen kommt. Grundsätzlich wird allen Fluggästen geraten, sich bei der Airline bezüglich der Verzögerungen zu informieren.