Neue malerische Fernwanderroute ab Cala Ratjada: Warum nicht alle Beifall klatschen

Noch Ende des Jahres soll auf Mallorca eine neue Fernwanderroute entstehen. Die 100,48 Kilometer lange Strecke führt durch fünf Gemeinden im Osten Mallorcas und soll den Namen "East Mallorca GR 226" tragen, wie Inselratspräsident Llorenç Galmés am vergangenen Donnerstag (16.10.) offiziell bekanntgab. Nicht alle reagierten positiv auf diese Ankündigung.

"Provinziell und unpersönlich"

Wie die Vereinigung zum Erhalt der mallorquinischen Sprache und Kultur (Obra Cultural Balear, kurz: OCB) nun in einer Pressemitteilung bekanntgab, sei der englische Name des Wanderwegs „provinziell und unpersönlich“. Stattdessen, so finden die Aktivisten, solle der neue Wanderweg die mallorquinische Bezeichnung „Ruta del Llevant“ bekommen. "Der Name der neuen Route muss auf dem gleichen Niveau sein wie die Ruta de la Pedra en Sec (GR 221) oder die Ruta Artà-Lluc (GR 222)", so die Verantwortlichen der Organisation und bezieht sich damit auf die zwei bekanntesten Wanderrouten der Insel.

Zugleich äußerte die OCB die Hoffnung, die Unterstützung der fünf betroffenen Gemeinden (Manacor, Sant Llorenç des Cardassar, Son Servera, Artà und Capdepera) sowie anderer Organisationen wie der Federació Balear de Muntanyisme i Escalada und weiterer Wandervereine zu erhalten, „um diesen Missstand zu korrigieren“, wie sie betonte.

Vorbereitungen laufen

Inselratspräsident Llorenç Galmés (Mitte) am Donnerstag (16.10.) beim Besuch der Arbeiten am neuen Wanderweg / Inselrat

Von der neuen Fernwanderstrecke im Inselosten ist schon seit Jahren die Rede, kürzlich begannen nun die Arbeiten, die bis Ende des Jahres abgeschlossen sein sollen. Derzeit wird der Weg vorbereitet: An einigen Stellen schneiden Arbeiter die Vegetation zurück, an anderen planieren sie das Gelände. Auch Entwässerungen und neue Pflasterungen sind an einigen Stellen notwendig. Arbeiter errichten darüber hinaus Schutzbarrieren an straßennahen Abschnitten und stellen Schilder auf, die den Weg kennzeichnen.

Insgesamt umfasst das Projekt ein Budget von 915.000 Euro. Die Strecke führt durch die Gemeinden Manacor, Sant Llorenç, Son Servera, Artà und Capdpera und führt abschnittweise auch direkt an der Küste entlang. Wie der Inselrat immer wieder betont, wolle man mit dem neuen Wanderweg auch ein nachhaltiges und verantwortungsvolles Tourismusmodell fördern, das auch im Winterhalbjahr Urlauber in den Inselosten lockt.

Schwierigkeitsgrad: leicht

East Mallorca besteht aus einem Hauptweg mit vier Etappen (insgesamt 89,62 Kilometer) und zwei ergänzenden Zubringerwegen (zusammen 10,86 Kilometer). Die Route weist einen niedrigen Schwierigkeitsgrad auf, was sie für Wanderer aller Alters- und Erfahrungsstufen zugänglich macht. Der Hauptweg verbindet die Küstenorte Cales de Mallorca (in der Gemeinde Manacor) und Cala Agulla (bei Cala Ratjada) und führt durch Gebiete vo ökologischem, landwirtschaftlichem und kulturellem Wert.

Vier Etappen

Die vorgesehenen vier Etappen sind:

Cales de Mallorca – Manacor (25 km)

(25 km) Manacor – Son Carrió (23 km)

(23 km) Son Carrió – Artà (23,2 km)

(23,2 km) Artà – Cala Mesquida (22,6 km)

Die ergänzenden Zugänge befinden sich in Son Macià (3,3 km) und an der Costa dels Pins (7,7 km). Ausführliche Tipps und Infos zum GR 226 finden Sie hier.

Mit der Aufnahme dieses neuen Weges verfügt Mallorca nun über ein Gesamtnetz von 585 Kilometern an Fernwanderwegen.

