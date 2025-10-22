Dreimal pro Woche: Zwischen dieser deutschen Stadt und Mallorca fliegt Ryanair ab Sommer 2026

Der Flughafen Palma bekommt eine neue Flugverbindung nach Deutschland. Ab Sommer 2026 will die Billigfluggesellschaft Ryanair dreimal pro Woche zwischen Friedrichshafen und der Insel verkehren, wie die Airline am Mittwoch (22.10.) in einer Pressemitteilung bekanntgab.

Verbindung wiederbelebt

Flüge zwischen der Stadt am Bodensee und dem Flughafen Son Sant Joan gab es bereits vor 23 Jahren. Acht Jahre lang hielt die Verbindung stand, bis sie 2010 eingestellt wurde. Laut dem Luftfahrtmagazin "Aerotelegraph" war dieser Rückzug auf fehlende Zuschüsse zurückzuführen, die die irische Airline beim Flughafenmanagement verlangt hatte.

In der aktuellen Mitteilung zeigt sich Ryanair jedoch nicht nur in Feierlaune: Die Airline kritisiert, dass ihre Investitionen in deutsche Flughäfen wesentlich größer ausfallen könnten, würde die Bundesregierung die hohen Zugangskosten im Luftverkehr senken. Besonders bemängelt Ryanair die Entscheidung der Regierung, die Erhöhung der Luftverkehrssteuer um 24 Prozent (eingeführt im Mai 2024) nicht zurückzunehmen. Dadurch sehe sich die Airline gezwungen, den Winterflugplan 2025 in Deutschland um über 800.000 Sitzplätze zu reduzieren und 24 Strecken an neun kostenintensiven Flughäfen zu streichen. Dortmund, Dresden und Leipzig werden weiterhin nicht angeflogen. Ab Friedrichshafen gibt es ab Sommer 2026 gleich zwei neue Routen: neben Palma auch zweimal pro Woche nach Alicante.

Ryanair bietet zum Start der Friedrichshafen-Verbindung einen Sondertarif an: Tickets ab 34,99 Euro für Reisen im April und Mai, buchbar bis Ende Oktober auf der Website.