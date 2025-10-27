Das sind für den Guide Michelin die besten Hotels auf Mallorca

Einmal mehr hat der renommierte Michelin Guide die Liste mit den besten Hotels in Spanien veröffentlicht. Darin werden Hotels mit drei, zwei oder einem Schlüssel ausgezeichnet. Viele dieser Unterkünfte liegen in historischen Gebäuden – und Mallorca und die anderen Balearen-Inseln kommen bei der Aufzählung überdurchschnittlich gut weg. 21 von insgesamt 109 Hotels, die vom Michelin Guide geehrt wurden, liegen auf Mallorca. Auch Hotels auf Menorca und Ibiza wurden ausgezeichnet.

Der Michelin Guide schreibt über die Hotellandschaft auf den Balearen: "Gera­de Mallorca entfaltet Möglichkeiten, die Reisende mit der Vergangenheit verbinden und ihnen zugleich zeitgenössischen Komfort eröffnen." Die Insel vereine "von ehemaligen Konventen und Klöstern, die zu Designadressen umgestaltet wurden – etwa dem jüngst ausgezeichneten Convent de La Missió und dem Son Bunyola Resort and Villas – bis hin zu Angeboten im zeitgenössischen Ambiente wie dem neu mit einem Schlüssel prämierten Fontsanta Thermal Spa & Wellness alles". Außerhalb jeder Kategorisierung stehe Cap Rocat – "ein echtes Juwel, das mit allen Konventionen bricht: eine restaurierte Festung, in der die besten Zimmer in einstigen Kanonenkasematten liegen".

Neu dabei in der Aufzählung: das Boutique-Hotel Fontsanta Thermal Spa & Wellness. / Michelin Guide

Drei Schlüssel hat keine Unterkunft auf den Balearen bekommen. Ohnehin gibt es spanienweit gibt es nur fünf Hotels, die die volle Schlüsselzahl ergattert haben.

Diese Hotels auf Mallorca sind mit zwei Michelin-Schlüsseln bedacht worden:

Cala Blava: Cap Rocat

Deià: La Residencia, A Belmond Hotel, Mallorca

Palma: Hotel Can Cera

Santanyí: Hotel Can Ferrereta

Diese Hotels auf Mallorca sind mit einem Michelin-Schlüssel bedacht worden:

Artà: Es Raco d'Artà

Banyalbufar: Son Bunyola Resort and Villas

Campos: Fontsanta Thermal Spa & Wellness

Canyamel: Cap Vermell Grand Hotel

Capdepera: Predi Son Jaumell

Es Capdellà: Castell Son Claret

Montuïri: Finca Serena Mallorca

Palma: Can Bordoy Grand House & Garden

Palma: Convent de La Missió, Grand Luxury Boutique Hotel

Palma: Es Princep

Palma: Sant Francesc Hotel Singular

Palma: Boutique Hotel Posada Terra Santa

Palma: Castillo Hotel Son Vida, a Luxury Collection Hotel

Palma: El Llorenç Parc de la Mar - Adults Only

Palma: Nobis Hotel Palma

Pollença: Son Brull Hotel & Spa