Das sind für den Guide Michelin die besten Hotels auf Mallorca
Immerhin 21 der 109 ausgezeichneten spanischen Unterkünfte liegen auf der größten Balearen-Insel
Einmal mehr hat der renommierte Michelin Guide die Liste mit den besten Hotels in Spanien veröffentlicht. Darin werden Hotels mit drei, zwei oder einem Schlüssel ausgezeichnet. Viele dieser Unterkünfte liegen in historischen Gebäuden – und Mallorca und die anderen Balearen-Inseln kommen bei der Aufzählung überdurchschnittlich gut weg. 21 von insgesamt 109 Hotels, die vom Michelin Guide geehrt wurden, liegen auf Mallorca. Auch Hotels auf Menorca und Ibiza wurden ausgezeichnet.
Der Michelin Guide schreibt über die Hotellandschaft auf den Balearen: "Gerade Mallorca entfaltet Möglichkeiten, die Reisende mit der Vergangenheit verbinden und ihnen zugleich zeitgenössischen Komfort eröffnen." Die Insel vereine "von ehemaligen Konventen und Klöstern, die zu Designadressen umgestaltet wurden – etwa dem jüngst ausgezeichneten Convent de La Missió und dem Son Bunyola Resort and Villas – bis hin zu Angeboten im zeitgenössischen Ambiente wie dem neu mit einem Schlüssel prämierten Fontsanta Thermal Spa & Wellness alles". Außerhalb jeder Kategorisierung stehe Cap Rocat – "ein echtes Juwel, das mit allen Konventionen bricht: eine restaurierte Festung, in der die besten Zimmer in einstigen Kanonenkasematten liegen".
Drei Schlüssel hat keine Unterkunft auf den Balearen bekommen. Ohnehin gibt es spanienweit gibt es nur fünf Hotels, die die volle Schlüsselzahl ergattert haben.
Diese Hotels auf Mallorca sind mit zwei Michelin-Schlüsseln bedacht worden:
Cala Blava: Cap Rocat
Deià: La Residencia, A Belmond Hotel, Mallorca
Palma: Hotel Can Cera
Santanyí: Hotel Can Ferrereta
Diese Hotels auf Mallorca sind mit einem Michelin-Schlüssel bedacht worden:
Artà: Es Raco d'Artà
Banyalbufar: Son Bunyola Resort and Villas
Campos: Fontsanta Thermal Spa & Wellness
Canyamel: Cap Vermell Grand Hotel
Capdepera: Predi Son Jaumell
Es Capdellà: Castell Son Claret
Montuïri: Finca Serena Mallorca
Palma: Can Bordoy Grand House & Garden
Palma: Convent de La Missió, Grand Luxury Boutique Hotel
Palma: Es Princep
Palma: Sant Francesc Hotel Singular
Palma: Boutique Hotel Posada Terra Santa
Palma: Castillo Hotel Son Vida, a Luxury Collection Hotel
Palma: El Llorenç Parc de la Mar - Adults Only
Palma: Nobis Hotel Palma
Pollença: Son Brull Hotel & Spa
Sóller: Hotel L'Avenida
