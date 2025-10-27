Zum Hauptinhalt springenZum Seitenende springen

Das sind für den Guide Michelin die besten Hotels auf Mallorca

Immerhin 21 der 109 ausgezeichneten spanischen Unterkünfte liegen auf der größten Balearen-Insel

Auch das Hotel Can Cera in Palma hat einen Schlüssel bekommen.

Auch das Hotel Can Cera in Palma hat einen Schlüssel bekommen. / Michelin Guide

Johannes Krayer

Johannes Krayer

Einmal mehr hat der renommierte Michelin Guide die Liste mit den besten Hotels in Spanien veröffentlicht. Darin werden Hotels mit drei, zwei oder einem Schlüssel ausgezeichnet. Viele dieser Unterkünfte liegen in historischen Gebäuden – und Mallorca und die anderen Balearen-Inseln kommen bei der Aufzählung überdurchschnittlich gut weg. 21 von insgesamt 109 Hotels, die vom Michelin Guide geehrt wurden, liegen auf Mallorca. Auch Hotels auf Menorca und Ibiza wurden ausgezeichnet.

Der Michelin Guide schreibt über die Hotellandschaft auf den Balearen: "Gera­de Mallorca entfaltet Möglichkeiten, die Reisende mit der Vergangenheit verbinden und ihnen zugleich zeitgenössischen Komfort eröffnen." Die Insel vereine "von ehemaligen Konventen und Klöstern, die zu Designadressen umgestaltet wurden – etwa dem jüngst ausgezeichneten Convent de La Missió und dem Son Bunyola Resort and Villas – bis hin zu Angeboten im zeitgenössischen Ambiente wie dem neu mit einem Schlüssel prämierten Fontsanta Thermal Spa & Wellness alles". Außerhalb jeder Kategorisierung stehe Cap Rocat – "ein echtes Juwel, das mit allen Konventionen bricht: eine restaurierte Festung, in der die besten Zimmer in einstigen Kanonenkasematten liegen".

Neu dabei in der Aufzählung: das Boutique-Hotel Fontsanta Thermal Spa &amp; Wellness.

Neu dabei in der Aufzählung: das Boutique-Hotel Fontsanta Thermal Spa & Wellness. / Michelin Guide

Drei Schlüssel hat keine Unterkunft auf den Balearen bekommen. Ohnehin gibt es spanienweit gibt es nur fünf Hotels, die die volle Schlüsselzahl ergattert haben.

Diese Hotels auf Mallorca sind mit zwei Michelin-Schlüsseln bedacht worden:

Cala Blava: Cap Rocat

Deià: La Residencia, A Belmond Hotel, Mallorca

PalmaHotel Can Cera

SantanyíHotel Can Ferrereta

Diese Hotels auf Mallorca sind mit einem Michelin-Schlüssel bedacht worden:

ArtàEs Raco d'Artà

BanyalbufarSon Bunyola Resort and Villas

CamposFontsanta Thermal Spa & Wellness 

CanyamelCap Vermell Grand Hotel

CapdeperaPredi Son Jaumell

Es CapdellàCastell Son Claret

MontuïriFinca Serena Mallorca

Palma: Can Bordoy Grand House & Garden

PalmaConvent de La Missió, Grand Luxury Boutique Hotel

PalmaEs Princep

PalmaSant Francesc Hotel Singular

PalmaBoutique Hotel Posada Terra Santa

PalmaCastillo Hotel Son Vida, a Luxury Collection Hotel

PalmaEl Llorenç Parc de la Mar - Adults Only

PalmaNobis Hotel Palma

PollençaSon Brull Hotel & Spa

SóllerHotel L'Avenida

THEMEN

Tracking Pixel Contents